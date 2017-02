Tweet on Twitter

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa po punon pa rreshtur për t’i mbajtur fansat e saj afër vetes, shkruan lajmi.net

Mënyra e veçantë e qasjes, zëri fantastik dhe thjeshtësia e saj kanë bër1% për vete një numër të madh njerëzisht anë e kënd botës.

Kujtojmë se derisa aktorët turk janë tejet prezent në muhabetet e shqiptarëve, Dua është në mendjen e tyre pasi aktori Mustafa Mert Koc në makinën e tij shoqërohet me këngën ‘Be the one’ dhe e këndon bashkë me Duan.