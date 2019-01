Presidenti Hashim Thaci, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook” , ka kritikuar ashpër kryeministrin Ramush Haradinaj. Në shkrim ai shprehet se nuk duhet rrezikuar raporti me SHBA-në dhe se duhen dëgjuar këshillat e tyre, duke aluduar në kërkesën e fundit që Amerika ka pasur ndaj Kosovës për heqjen e taksës ndaj produkteve serbe.

Ndërkaq Presidenti kosovar shprehet se arroganca ndaj BE nuk e bën krenar përkundrejt aleatëve dhe SHBA-së.

Postimi i plotë i Thaçit

Duhet të jemi krenarë për lirinë që e gëzojmë dhe për ndërtimin e shtetit tonë. Jo shumë vite më parë, kjo ishte vetëm një ëndërr e largët. Tani është realitet i përjetshëm.

Rrugëtimi ynë ishte tepër i gjatë dhe me plotë vështirësi e sakrifica. Por, ne nuk ishim të vetmuar përgjatë këtij rrugëtimi.

Suksesi ynë historik do të ishte i pamundur pa ndihmën e SHBA-së dhe aleatëve tjerë perëndimorë. Prandaj, duhet të jemi mirënjohës përgjithmonë.

Miqësia e Kosovës me SHBA-në është e përhershme, mirëpo përkrahja amerikane nuk mund të konsiderohet e pakushtëzuar në rast se ne bëjmë gabime që i vënë në pikëpyetje interesat dhe vlerat amerikane në Kosovë, rajon dhe Evropë. Vlerat tona dhe vizioni ynë përputhen me ato amerikane.

Zhvillimet aktuale dhe disa nga veprimet e institucioneve shtetërore janë duke u përcjellë me shqetësim nga qeveria amerikane. Kjo situatë është për keqardhje. Prandaj, tani është momenti t’i respektojmë këshillat miqësore amerikane, të cilat synojnë fuqizimin e shtetit të Kosovës dhe pacifikimin e rajonit.

Teket personale të asnjë lideri shtetëror nuk guxojnë të lëndojnë interesin tonë shtetëror dhe atë strategjik të SHBA-së për Kosovën e më gjerë. Veprimet populiste nuk guxojnë të cenojnë vizionin dhe vendimet strategjike të Kosovës.

Cenimi i raporteve me SHBA-në, i kësaj aleance të shenjtë, paraqet fillimin e cenimit të shtetit tonë.

Gjithashtu, as arroganca e treguar në raport me Bashkimin Evropian nuk e nderon shtetin dhe as nuk i bënë krenarë aleatët tanë dhe SHBA-në.

Aleanca e Kosovës me SHBA-në peshon më shumë dhe është më e rëndësishme se interesi i kujtdo qoftë. HTH

Frenimi i Serbisë, Kadri Veseli: Tarifa 100 % i ka bërë mirë



Kërkesat e përfaqësuesve të SHBA-së dhe BE-së që të hiqet taksa prej 100% ndaj mallrave të Serbisë nuk e kanë lëkundur aspak koalicionin qeverisës në Kosovë.

Partnerët e koalicionit janë shprehur njëzëri se taksa nuk do të hiqet, pavarësisht se kjo masë shihet si pengesë për zhvillimin e dialogut me Serbinë. Për masat ekonomike ndaj shtetit fqinj ka folur edhe kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, i cili tha se taksa duhet të mbetet në fuqi.

“Taksa 100% i ka bërë mirë Serbisë dhe ka qenë reaksion i një agresiviteti që e ka sjell Serbia për faktin se për një kohë të gjatë ka qenë agresive dhe nuk e ka respektuar Kosovën” u shpreh Veseli.