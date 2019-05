Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka thënë se Evropa po i konsideron qytetarët e Kosovës si të dorës së dytë ashtu siç kishte bërë ish-Jugosllavia.

Thaçi, në “Debat Plus” me Ermal Pandurin në RTV Dukagjini ka thënë se pse të mos ndodhë bashkimi kombëtarë “Kur Bashkimi Evropian po na izolon, diskriminon, poshtëron, po na fyen, po na trajton si qytetarë të rendit të dytë si në ish-Jugosllavi, pa dashur të bëj paralele mes bashkimit Evropian dhe ish-Jugosllavisë”.

“Edhe tash duke plotësuar 95 kushte tash e tri vite duke na vendosur edhe kushtin e demarkacionit me Malin e Zi. Edhe atë e kaluam. Tash përsëri na thonë “hiqeni tarifën e diskutojmë heqjen e vizave” edhe “nxirreni një draft për Asociacion” e tani diskutojmë për heqjen e vizave”, tha ai, përcjell Telegrafi.

Presidenti ka thënë se tash e thotë hapur se edhe nëse na hiqen vizat nuk do të largohet tarifa ndaj mallrave serbe e as nuk do themelohet asociacioni.

“Kjo tashmë është çështje e politikës nacionale dhe nuk ka të bëj me ndonjë institucion shtetërorë”.

Sa i përket bashkimit kombëtarë, Thaçi ka thënë se kjo është një ëndërr që fare lehtë mund të bëhet realitet.

“Mund të iniciohet prej dy kuvendeve apo mund ta nxjerrim ligjin për referendum. E di që Kushtetuta e ndalon, por atë e kanë votuar deputetët e Kuvendit të Kosovës. Më lehtë është të ndryshohet Kushtetuta…Pastaj nëse ka ndodh bashkimi i dy gjermanive pse të mos ndodh edhe bashkimi i Kosovës me Shqipërinë”, ka thënë ndër të tjera Hashim Thaçi.

Presidenti i Kosovës ka thënë se pas vonesave që Bashkimi Evropian po i bënë Kosovës ka ardhur koha të mendohet seriozisht për ndërmarrjen e hapave institucional për bashkim kombëtarë.

“Këtë mund ta bëjmë çoftë përmes rezolutave në kuvendet e dy vendeve tona, apo përmes referendumeve në Kosovë dhe Shqipëri, gjithmonë duke përfshirë edhe Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin”, tha ndër të tjera Hashim Thaçi.

Thaçi ka shtuar më tej se nëse BE nuk i do dy shtetet shqiptare me dy flamuj në gjirin e saj, atëherë le ta pranojë vetëm një flamur.

I pari i Kosovës ka thënë se Kosova nuk e ka alternativë Turqinë, Rusinë apo Kinën, por ka alternativ bashkimin me Shqipërinë.