Pasi bëri një reperezalje të gjatë të arritjeve të Lindita Nikollës në krye të ministrisë së Arsimit, kryeministri Edi Rama deklaroi se e ka shkarkruar nga detyra, duke e zëvëndësuar me Besa Shahinin, e cila aktualisht mban postin e zv/ministres së Arsimit.

“Dua ta filloj me Linditën. Besa Shahini do të zëvëndësojë Lindita Nikollën. Ajo është zv/ministrja aktuale e arsimit. Është ,me një karrierë akdemike që flet vetë për të. Ka të gjitha kapacitet për të marrë stafetën dhe për të çuar përpara reformat”, tha Rama.

Ai gjithashtu vlerësoi performancën e Arben Ahmetajt në krye të ministrisë së Financave, por tha se do ta zëvendësojë atë me Anila Denajn, e cila “ka një ekesperiencë të gjatë si financiere”.

Një tjetër ministër i shkarkuar është kreu i Ministrisë së Jashtme, Ditmir Bushati, detyrën e të cilit do ta marrë zëvendësi i tij, diplmatit Genti Caka.

Të njëjtin fat e ka edhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjitikës Damian Gjiknuri, i cili është përfshirë në skandalin e “Unazës së Madhe” të kryeqytetit. Ai do të zëvendësohet nga Belinda Balluku.

Ndërkohë Niko Peleshin te Ministria e Bujqësisë do ta zëvëndësojë Blendi Cuçi.

Rama në Asamble deklaroi edhe shkarkimin e Mirela Kumbaros nga Ministria e Kulturës pavarësisht se sipas tij ka bërë mjaft në “rilindjen” e kulturës në vend. Atë do ta pasojë në detyrë Elva Margariti, aktualisht këshilltare në Kryeministri dhe koordinatore e projektit të “100 Fshatrave”.

Edhe Sonila Qato është shkarkuar nga posti i Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, duke u zëvëndësuar nga ish-nënkryetari i Bashkisë së Tiranës në kohën e drejtimit nga Rama, deputeti Eduard Shalsi.

Shefi i qeverisë ka vendosur të rikthejë edhe Ministrinë për Marrëdhëniet me Parlamentin, duke emëruar në krye të këtij dikasteri Elisa Spiropalin.

Një tjetër ministre e shkarkuar është Senida Mesi, pasi detyrën e saj si zëvendëskryeministre do ta marrë kreu i Komisionit të Ekonomisë, Erion Braçe.

Në mesin e atyre që i kanë shpëtuar “tërmetit” në qeveri janë Blendi Klosi te Ministria e Mjedisit dhe Ogerta Manastirliu te Ministria e Shëndetësisë, të cilët morën parlajmërim nga Rama që i la 6 muaj afat për performancën e tyre.

“Blendi Klosi (ministër i Mjedisit) e di shumë mirë se çfarë duhet të bëjë deri në qershor. Po ashtu edhe Ogerta Manastirliu (ministre e Shëndetësisë) e ka të qartë”, tha kreu i qeverisë.

“Ministrat që do largohen kanë një rol tejet pozitiv në diçka që kemi bërë dhe transformimet që kemi sjellë. Janë një gjeneratë drejtuesish që ka shumë për të dhënë edhe në parti, Të gjithë ata që kanë 5 vjet në kabinet tja lënë vendin të tjerëve dhe për ta bëj falënderim të posaçëm e për punën e tyre”, tha Rama.

LISTA

1. Besa Shahini në vend të Lindita Nikollës

2. Anila Denaj në vend të Arben Ahmetaj

3. Genti Caka në vend të Ditmir Bushatit

4. Bledi Çuçi në vend të Niko Peleshit

5. Elva Margariti në vend të Mirela Kumbaros

6. Eduard Shalsi në vend të Sonila Qatos

7. Elisa Spiropali, Ministre për Marrëdhënie me Parlamentin

8. Belinda Balluku, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë në vend të Damian Gjiknurit

9. Erion Braçe zv/kryeministër i ri në vend te Senida Mesit

Me një vendim që ishte parlajmëruar se do të ndodhte në Asamblenë Kombëtare të PS-së, kryeministrit Edi Rama nuk i zhgënjeu pritshmëritë, duke shkarkuar një tëmret të vërtetë në qeveri, pasi lajmëroi shkarkimin e 7 minstrave dhe zëvendëskryeministres.

Për këtë vendim të kreut të ekzekutivit ka ardhur edhe reagimi i parë nga opozita, mre kreun e Grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili, që thotë se “Qeveria ra”. Sipas Vasilit tani radhën e ka Edi Rama për t’u larguar.

“Qeveria ra!! Tani mbetet vetëm Kryeministri, por durim, për fare pak do te iki edhe ai !!”, shkruan Vasili në Facebook.

“Furtuna“ në qeveri është komentuar edhe nga PD, me deputetin Ervin Salianji që shkruan se “Rama është në greminë”.

“Largohen gjithë ministrat e akuzuar nga opozita, pas Tahirit, Xhafajt, Beqaj, @co sot Rama konfirmoi qëndrimet e opozitës nē përpjekje për të shpëtuar veten”, shkruan Salianji në Facebook.

Më tej ai thekson se “qeveria Rama vazhdon të mbetet qeveri drejtorash, pasi çdo ministër zbaton direktivat korruptive të tij”.

“Për socialistët nuk vendosin forumet por analistët, ndryshimet e sotme të paralajmëruara nga gazetaret e Ramës, në një qeveri që gjithçka është propoganda kjo e nxin dhe më shumë socialistët. Qeverisja projekt tërësisht personal dhe privat i Ramës dhe oborrtarëve”, nënvizon depputeti i PD.

Ndërkohë, Salianji e sheh shkarkimin e ministrave të besuar të shefit të qeverisë si lëvizje taktike e Ramës për të ruajtur pushtetin.

“Rama për pushtet personal shet cilindo! Lëvizjet dëshpëruese të Ramës me qeverinë nuk blejnē dot kohë për Ramën që sa më shumë lakmuesa pa emër dhe pa fytyrë fut në qeveri aq mê shumë nxihet vetë”, shprehet ai.