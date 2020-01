Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur fajtorë të akuzuarit në rastin e njohuri si “Syri i Popullit”.

Të akuzuarit janë shpallur fajtorë për përgatitje të veprave terroriste. Sipas Gjykatës të akuzuarit planifikimin vrasjen e shumë zyrtarëve të lartë në Kosovë, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi dhe ish-kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli.

Sadri Ramabaja, është dënuar me 5 vite burgim, Avni Llumnica, me dënim unik prej 12 vjetësh burgim, Ragip Sallova me 4 vjet burgim, Behxhet Luzha me 2 vjet burgim, Halim Halimi me 3 vjet burgim, Bajrush Konjusha me 3 vjet burgim ndërsa i akuzuari tjetër, Rexhep Topllana me 2 vjet burgim. Të dënuarve gjykata ua ka njohur kohën sa kanë qëndruar në paraburgim.

Ndërsa, për Murat Jasharin i cili kreu tentim-vrasje ndaj avokatit Azem Vllasi, Gjykata vendosi që ta dërgojë atë në 10 vjet ndalesë në institucione shëndetësore për shkak të gjendjes së tij psikike.

Çfarë është “Syri i Popullit”?

Emri i organizatës “Syri i Popullit” u bë i njohur më 12 mars të vitit 2017, kur në orët e hershme të atij mëngjesi, Murat Jashari një aktivist politik i viteve të 90-ta, trokiti në derën e banesës së avokatit Azem Vllasi në Prishtinë, për ta vrarë atë.

Pak sekonda pasi Vallasi hapi derën, Murat Jashari shkrepi armë zjarri duke tentuar që ta vriste Vllasin.

Pas pak kohësh nisën arrestimet e para ku pos Murat Jasharit që kreu tentim-vrasjen u arrestua edhe Avi Llumnica. Këta dy persona u arrestuan nën akuzat se ishin pjesëtarë të organizatës “Syri i Popullit”, e cila mori përgjegjësinë për tentim-vrasjen e Azem Vllasit.

Hetuesia zgjeroi hetimet duke arrestuar edhe persona të tjerë si Bajrush Konjusha, Ragip Sallova, Sadri Ramabaja, Rexhep Topllana, Sabit Berisha, Halim Halimi, Bexhet Luzha dhe Lirije Luzha.

Arrestimi më i bujshëm sa i takon pjesëtarëve të kësaj organizate ishte ai i pjesëtarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Sadri Ramabaja, arrestimi i të cilit ndodhi më 7 tetor të vitit 2017.

Ramabja u arrestua në portin e Durrësit në Shqipëri derisa tentonte që të largohej nga ky vend me pasaportë dhe leje-qëndrimi të falsifikuar franceze, kishin njoftuar autoritetet e Shqipërisë.

Gjatë seancave gjyqësore në këtë proces, Ramabaja ishte i zëshëm në kundërshtimin e akuzave me të cilat ai ngarkohej duke thënë se rasti ishte i montuar politikisht me qëllim të eliminimit të tij nga skena publike.

Ndërkohë, sipas Radios Evropa e Lirë, Albin Kurti dhe Glauk Konjufca pretendojnë se Thaçi e Veseli, nën betim në datën 28 dhjetor të vitit 2018, në procesin gjyqësor ndaj të ashtuquajturës organizata “Syri i Popullit”, kanë deklaruar se të këta dy anëtarë të Vetëvendosjes, ishin pjesë e kësaj organizate të cilësuar si terroriste.