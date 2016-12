Teknologjia në fushë? Infantino: Prisni revolucion në futboll

“Qëllimi ynë është që në futboll arbitrat mos bëjnë gabime dhe gjithçka të jetë transparente, kjo arrihet nëpërmjet teknologjisë”. Kjo është kryefjala e presidentit të FIFA-s Gianni Infantino i cili ka nënvizuar se bota e futbollit vitet e ardhshme do të përfshihet nga një revolucionin.

Në një intervistë të dhënë për të përditshmen spanjolle “Marca”, numri një i institucionit më të lartë të futbollit botëror ka theksuar se arbitrat nuk duhet që në të ardhmen të marrin vendime jo të drejta, shkruan SYRI.NET.

“Bota e futbollit është prioritet dhe vitet e ardhshme që do të kenë ndryshime të mëdha por kjo do të ndodhë për mirë. Nuk do të ketë më tifozë që edhe pas 50 vitesh do të diskutojnë rastet dhe gabimet e arbitrave. Me teknologjinë në fushë gjithçka do të jetë transparente dhe nuk do të ketë akuza në drejtim të gjyqtarëve. Gjithçka që kemi ndërmarrë tani është një eksperiment dhe po shohim rezultate pozitive. Unë mendoj që qëllimi im si president është ndershmëria e organizatës dhe ata që përfaqësojnë FIFA-n mos përfshihen në skandale korruptive.”, u shpreh ai.