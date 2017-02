Të pathënat/ Grabitësit e bankës u “tradhtuan” nga brenda, detaji që fundosi grupin

Banda e gjashtë grabitësve të Rinasit është “tradhëtuar” nga brenda. Detaji është pohuar nga burime pranë grupit hetimor që kanë sqaruar në detaje skemën perfekte që çoi në identifikimin e autorëve të grabitjes së 3.2 milionë dollarëve në Qafë-Kashar.

Burime të rezervuara nga grupi i hetimit bëjnë me dije se fillimisht policia zotëroi prova të mjaftueshme se Fation Xhyliu, 33 vjeç, lindur në Lushnje banues në Tiranë ishte njëri nga bashkëpunëtorët e grabitjes.

Ai u arrestua të premten e kaluar në mbrëmje vonë shumë pranë vendit të grabitjes, gjatë një operacioni blic policor që u mbajt sekret për mediat.

Nga verifikimet që ishin kryer nëpërmjet antenave të telefonisë celulare, ka rezultuar se Xhyliu ka qenë i pranishëm 30 minuta para dhe pas grabitjes, në zonën përreth Qafës së Kasharit dhe Rinasit. Dhe kjo ishte një provë e arsyeshme për ndalimin e tij.

“KURTHI”

Për shkak se Xhyliu nuk e pranoi fillimisht pjesëmarrjen e tij në grabitjen e Rinasit, kjo e detyroi policinë të kalonte në “planin B”. Burime të rezervuara nga grupi hetimor sqarojnë se të gjendur përballë rrethanave që vështirësonin zbardhjen e plotë të ngjarjes u vendos që Xhyliu të futej në një “kurth”.

Kësisoj po atë ditë u vendos arrestimi i vëllait të tij, i cili nuk ka qenë i implikuar në grabitjen e Qafë-Kasharit por që për Policinë ishte “mjeti” i duhur për të çuar drejt zbardhjes së plotë të ngjarjes.

PËRGJIMET

Burimet e rezervuara nga grupi i hetimit pohojnë se të dy vëllezërit u izoluan për më shumë 12 orë në komisariat në të njëjtën dhomë pa iu lënë mundësia të kontaktonin me persona të tjerë, qoftë edhe avokatë apo familjarë të tyre.

Dhoma ka qenë e pajisur me përgjues ambientalë dhe 12 orët e qëndrimit në një qeli të të dy vëllezerve ishin të mjaftueshme për Policinë për të mësuar rrëfimin e sinqertë që Fation Xhyliu i bëri të vëllait duke i pohuar faktin se ai ishte pjesë e bandës së grabitësve të Rinasit.

Gjatë bisedave më të vëllanë, Xhyliu, raportojnë të njëjtat burime ka rrëfyer në sinqeritet të plotë të gjithë skemën e grabitjes dhe se kush ishin bashkëpunëtorët e tij. Dhe kaq mjaftoi për policinë për të vënë sot në pranga 4 nga 6 grabitësit.

DETAJI

Një tjetër detaj që mësohet të ketë “fundosur” përfundimisht bandën e grabitësve mësohet të ketë qenë një automjet “Golf” që ata përdorën pas djegies së makinave me të cilat kryen grabitjen.

Të njëjtat burime raportojnë se kamerat e sigurisë të disa bizneseve në zonën e Vorës e kanë fiksuar “Golf”-in me të cilin kanë lëvizur grabitësit duke e bërë edhe më të thjeshtë identifikimin e tyre, për shkak se informatorët në terren të policisë i kanë plotësuar më tej të dhënat lidhur me identitetet e grabitësve.

TË ARRESTUARIT

Pas veprimeve intensive hetimore, informacioneve të marra në rrugë operative, provave shkencore të mbledhura nga ekspertët e policisë, u arrit të provohej dhe dokumentohej impklikimi i të paktën 6 shtetasve të mëposhtëm në këto 2 ngjarje:

Fation Xhyliu , 33 vjec, lindur në Lushnje banues në Tiranë, ish punonjës në Shoqërinë private “Rogat”

Ditjon Memlika, 31 vjec, lindur në Tepelene dhe banues ne Tiranë, ish efektiv në forcat ushtarake

Neim Avdulaj, 28 vjec, lindur në Vlorë dhe banues në Tiranë, ish ushtar profesionist në forcat ushtarake te Zallherrit.

Ernest Kupa, me banim në Krujë, me biznes privat.

U shpallën në kërkim shtetasit me iniciale M.A., dhe Ç.A. dhe po punohet për kapjen e tyre.