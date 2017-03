Tavë e shpejtë brokoli me vezë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nëse nuk keni menduar ende se çfarë të gatuani për drekë, kjo tavë brokoli me vezë do të ishte një mundësi shumë e mirë. Nuk ju merr shumë kohë dhe do t’ju shijojë pa masë.

Përbërësit:

300 gr brokoli

1 gotë majonezë

1 gotë djathë çedar

1 gotë krem pana

2 vezë

2 gota tërrime buke

2 lugë gjelle gjalpë

Përgatitja:

Ngrohni fillimisht furrën në temperaturën 180 gradë Celcius. Lyeni një tavë për pjekje me pak vaj dhe lëreni mënjanë.

Në një tas të madh kombinoni brokolin, majonezën, djathin, kremin pana dhe vezën.

Përziejini mirë derisa përbërësit të kombinohen plotësisht dhe më pas hidheni përzierjen në tavë. Spërkateni me thërrime buke dhe gjalpë dhe vendoseni në furrë. Lëreni të piqet për 35 minuta.