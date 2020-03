Koronavirusi i ri ngjitës CoVid-19 që ka shpërthyer në një pandemi globale mund të mbetet i qëndrueshëm dhe infektiv në ajër për orë të tëra dhe në sipërfaqe të tjera deri në disa ditë, bëhet me dije nga një studim i ri.

Shkencëtarët nga Instituti Kombëtar i Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive (NIAID), pjesë e Institutit Kombëtar të Shëndetit të SH.B.A.-së, u përpoqën të imitojnë virusin e depozituar nga një person i infektuar mbi sipërfaqet e përditshme në një mjedis shtëpiak ose spital, siç është përmes kollitjes ose prekjes së objekteve .

Ata përdorën një pajisje për të shpërndarë një aerosol që dublikonte pikat mikroskopike të krijuara në një kollë ose teshtitje.

Shkencëtarët hulumtuan se për sa kohë virusi do të mbetej infektues në këto sipërfaqe. Studimit u publikua në internet në New England Journal of Medicine të Martën.

Testet tregojnë se kur virusi bartet nga pikat e lëshuara kur dikush kollitet ose teshtin, ajo mbetet e zbatueshme, ose në gjendje të infektojë ende njerëz, në aerosole për të paktën tre orë.

Në plastike dhe çelik inox, virusi i zbatueshëm mund të zbulohet pas tre ditësh. Në karton, virusi nuk ishte i zbatueshëm pas 24 orësh. Në bakër, u deshën 4 orë që virusi të mos deaktivizohej.

Ekipi hulumtues zbuloi se duhen rreth 66 minuta për gjysmën e grimcave të virusit të humbasin funksionin nëse ato janë në një pikëz aerosol.

Kjo do të thotë që pas një ore tjetër dhe gjashtë minuta, tre të katërtat e grimcave të virusit do të deaktivizohen në thelb, por 25% do të jenë akoma të zbatueshme.

Sasia e virusit të qëndrueshëm në fund të orës së tretë do të ulet në 12.5%, sipas hulumtimit të drejtuar nga Neeltje van Doremalen i objektit Montana NIAID në Rocky Mountain Laboratories.

Në çelik inox, çaktivizimit të gjysmës së virusit duhet 5 orë 38 minuta që gjysma e grimcave të virusit të bëhet joaktive. Në plastikë është 6 orë 49 minuta, zbuluan studiuesit.

Koha më e shkurtër e mbijetesës ishte tek bakri, ku gjysma e virusit çaktivizohej brenda 46 minutave.

