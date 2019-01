Në Tiranë, studentët e universiteteve publike po përgatitin rifillimin e protestave me kërkesat e tyre ekonomike dhe akademike. Ata thonë se vendimet e fundit të qeverisë nuk i përmbushin kërkesat e tyre. Jeta universitare në Shqipëri është paralizuar nga fillimi i dhjetorit, kur auditoret u zbrazën për shkak të disa tarifave të papërballueshme.

Protesta e studentëve pritet të rifillojë të hënën me 8 kërkesa ekonomike dhe akademike, që lidhen me uljen e tarifave dhe plotësimin e të drejtave studentore dhe kushtet e jetesës.

Protesta sërish do të vazhdojë para kryeministrisë në shëtitoren Dëshmorët e Kombit, ndërsa studentët thonë se ata janë po aq të vendosur sa në fiillim, se nuk janë të përçarë, nuk kanë kryesi, nuk kanë përfaqësi dhe se nuk kanë bisedime me qeverinë.

Studentët thonë se mungesat në universitet janë të shumta, por këmbëngulin që qeveria të plotësojë kërkesat e tyre themelore.

Studentët janë të shqetësuar për ndërprerjen e studimeve, sepse kanë një muaj, që janë larguar nga auditoret.

Ata nuk kanë ndonjë vlerësim të ri për zëvendës ministren që u bë ministre, derisa ishte pjesë e kabinetit të mëparshëm.

Studentët kërkojnë që sa më parë t’u plotësohen kërkesat minimale, siçi quajnë ata, dhe të kthehen në auditore.

Protesta njëmujore e studentëve është paqësore, nuk u regjistrua ndonjë akt dhune apo dëmtim në mjedis, ndaj gjeti mbështetje nga qytetarët.

Qeveria ka miratuar disa vendime dhe ka kërkuar dialog me studentët, por sipas tyre, dialogu nuk është i nevojshëm në nivelin e kërkesave minimale bazike të të drejtave njerëzore.

Pas plotësimit të këtyre, secili fakultet mund të diskutojë për nevojat specifike, që kanë sipas profilit të vet, por kjo do të vijë pas plotësimit të kërkesave uniforme, që ata kanë në dobi të të gjithë studentëve.

***

Zgjidhjen e dhënë nga kryeministri nuk e pranojnë pasi e duan me votën në parlament dhe jo me vendim të këshillit të ministrave. Në protestën e sotme ata kanë ftuar të gjithë qytetarët që duan të protestojnë për të drejtat e tyre

“Rrëzimi i ligjit të arsimit të lartë dhe rritja e investimeve vit pas viti për arsimin e lartë”

“Jo vetëm studentë, por do ketë prindër, banorë të Astirit, banorët e bregut të lumit, të përndjekurit, minatorët”

Një thirrje e kanë edhe për dekanatet, të cilët tentuan të fusin studentët në mësim dhe të përçajnë protestën

“Sa i përket dekanateve që kanë shantazhuar studentët, mos na detyroni që t’ju demaskojnë me emër dhe mbiemër”

Studentët kanë paralajmëruar se nuk do të bëjnë kompromis dhe se do të kërkojnë plotësimin e 9 kërkesave të tyre, jo me Vendim të Këshillit të Ministrave, por me votë në parlament.