Seanca e sotme plenare është shtyrë, me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi që ka bërë të ditur se do të rinisë në orën 18:00, pas disa ndërprerjeve radhazi, që ndodhën për shkak të përplasjeve midis deputetëve të PD dhe kryeministrit Edi Rama.

Ashtu siç kishin paralajmëruar, studentët po protestojnë para ambienteve të parlamentit. Ata kërkojnë me ngulm nga qeveria që të plotësojë 8 kërkesat e tyre.

Mësohet se protestës së studentëve i janë bashkuar edhe qytetarë të ndryshëm. Policia nga ana e saj është ka shtuar prezencën dhe ka rrethuar godinën e parlamentit.

Studentët shprehen se do të vazhdojnë protestat edhe në janar nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, ndërsa e kanë konsideruar si manovër për të shuar protestën e tyre paktin për Universitetin të propozuar nga qeveria.

“Takimet e Ramës janë të shtirura. Shiten sikur bëhet takim me studentët, pasi studentet nuk pranojë dialog. Studentët e thanë edhe para Ramës se nuk ka dialog. Pakti për Universitetin, mendoj se janë manovra për të shuar protestën. Bojkoti do vazhdojë edhe në janar. Do qëndrojmë deri sa të marrim zgjidhje për kërkesat tona”, tha një prej studentëve.