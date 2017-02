Spiunët e internetit, këta armiq të shoqërisë së hapur

Nga Beppe Severgnini

Një tregim i Dylan Thomas ka një titull profetik “The followes” (Ndjekësit). Kjo është historia e dy personave që harxhojnë kohën kot, të cilët gjatë mbrëmjeve, pasi dalin nga klubet e natës, kënaqen duke ndjekur të huajt deri në shtëpitë e tyre, duke i spiunuar përmes dritareve.

A ka ndryshuar gjë, nga vitet ’30? Do të thosha se jo. Sot, dritarja është dixhitale. Shumë personave u pëlqen të spiunojnë jetën e të tjerëve, duke harruar jetën e tyre. Disa thjesht shkatërrojnë veten, të angazhuar në heshtje për të humbur kohë dhe energji mendore. Të tjerë janë më pak të padëmshëm. Shikojnë në dritaret e botës me urrejtje. T’i injorosh është bërë e pamundur.

Ndoshta, frustrimi i tyre është i kuptueshëm, por mënyra që ata zgjedhin për të “vjedhur” informacionin, është e patolerueshme. Këta personazhë shpesh dinë të dallojnë çfarë është e gabuar në shoqëri. Ndonjëherë, le ta pranojmë, kanë të drejtë. Por nuk dinë sesi ta ndreqin atë, ose më saktë, as nuk përpiqen. Shëtisin nëpër shtëpinë e përbashkët duke bërtitur “soba nuk punon!”, “tualeti nuk punon!”. Por nuk kanë as aftësinë dhe as dëshirën për t’i rregulluar ato. Më shumë, preferojnë të porosisin ushqim të gatshëm, të bëjnë çiçin në sallon dhe të bërtasin: “Kështu nuk vazhdohet më!”.

Le t’i quajmë PKCK: Populistë-Këmbëngulës-të Cekët-Kokëfortë. Zemërimi i tyre ka marrë forma shqetësuese. Shumë prej tyre janë bërë, pashmangshmërisht, armiq të shoqërisë së hapur. Ata nuk janë bërë ende padronë të botës (fatmirësisht), por janë bërë padronë të historisë së Perëndimit. Nga Evropa në Amerikë, nga Britania në Itali, populistët kanë fituar, fitojnë dhe, për fat të keq, do të fitojnë përsëri. Ata po i ngre në fluturim, shpirti i kohës që jetojmë. Herët a vonë do të bien, por mund të ndodhë që të bien mbi kokat tona, duke na vrarë.

Si të reagojmë? Thjesht fare. Duhet t’i luftojmë në terrenin e tyre. Absurditeteve të tyre duhet t’i përgjigjemi me realizëm, përçarjeve të tyre, me qartësi, fyerjeve të tyre, me ironi, pasioneve të tyre, me të njëjtin pasion.

Sepse “Ndjekësit” e Dylan Thomas, në mbrëmjet e lagështa të Uellsit Jugor, spiunonin të tjetër nga dritaret dhe fantazonin. Pasuesit e tyre modernë i gjejmë sot në prag të derës dhe ndoshta shumë shpejt, mund t’i gjejmë edhe brenda shtëpisë sonë./CorriereDellaSera. Përshtati dritare.net