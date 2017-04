Tweet on Twitter

Partizani e pret në “Selman Stermasi” kampionin aktual, Skënderbeun.

Me fitore eventuale, të dy skuadrat do të bënin një hap të madh drejt titullit kampion, ndërsa një barazim eventual do t’i konvenonte Kukësit, që po ashtu është në garë për titull.

Ndeshja mes Partizanit dhe Skënderbeut fillon prej orës 19:00.