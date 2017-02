Sot dy parlamente paralele. Kush do ti bashkohet PD-së?

Sot pritet të mblidhet seanca plenare pa opozitën e cila është në protestë dhe në bojkot në pritje të negociimit për qeveri teknike. Kryetari, Lulzim Basha njoftoi dje se të gjithë deputetët e opozitës do të mblidhen dhe do të flasin nga çadra e lirisë. Ai ftoi edhe deputetët e tjerë të mazhorancës që ti bashkohen. “Ppërveç 19 njerëzve të Ramës me rekorde kriminale”, cilësoi ai.

“Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike do ta bëjë seancën parlamentare këtu, me qytetarët. Deputetët e opozitës do të jenë të gjithë këtu. Këtu është vendi për çdo deputet tjetër të majtë që nuk është i lidhur me krimin që nuk i ka borxh këtij populli, i siguroj se qytetarët do t’i respektojnë nëse vendosin të jenë pjesë e këtij Parlamenti të vërtetë. Kush është me popullin të vijë te populli. Kush është me krimin të rri atje deri sa populli t’i nxjerrë”, tha Basha.