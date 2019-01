Zogaj: Vdekja e Presidentit Rugova ishte humbje e madhe kombëtare



Me rastin e përvjetorit të 13-të të vdekjes së presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova, në Prishtinë do të organizohen një varg aktivitetesh. Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, në orën 09:00 do të bëjë homazhe tek varri në Velani. Ndërsa kryesia e LDK-së bashkë me kryesuesit e Degëve do të bëjë homazhe tek varri i tij në orën 11:00 dhe pastaj menjëherë vazhdojnë në vizitë të familja Rugova. Ndërsa, në orën 12:00 Lidhja Demokratike e Kosovës organizon Akademi Përkujtimore. Akademia mbahet në Golden Imperial (lagjja në Veternik).

Ibrahim Rugova vdiq më 21 janar të vitit 2006 nga një sëmundje e rëndë. Kjo tregon se vdekja e Presidentit Rugova ishte humbje e madhe kombëtare, nga më të mëdhatë në gjithë historinë shqiptare!

Njëri prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të presidentit historik, Ibrahim Rugova Skënder Zogaj ka thënë se, në këtë 13 vjetor të vdekjes së presidentit Rugova, shqiptarët e ndjejnë zbrazëtinë e pazëvendësueshme të strategut historik për çlirimin e shqiptarizmës nga robëria shekullore.

Por, ai është shprehur se është një ndër projektet që vdekja e tij e ka lënë të parealizuar.

“Në 13-vjetorin e kalimit në amshim të Presidentit Ibrahim Rugova, jam i bindur se të gjithë shqiptarët, e në mënyrë të veçantë shqiptarët e Kosovës dhe të Luginës së Preshevës e të Pazarit të RI, e ndjejnë zbrazëtinë e pazëvendësueshme të strategut historik për çlirimin e shqiptarizmës nga robëria shekullore e thundrës gjakatare serbe! Si njëri nga bashkëpunëtorët e tij, e di saktë se ky ka qenë projekti i Ibrahim Rugovës, që vdekja e tij e ka lënë të parealizuar! Dhe jo vetëm kaq: pa Ibrahim Rugovën Kosova qe 13 vjet po qëndron në grrahmë, e ngulftur dhe shpresë-thyer!”, ka thënë ai për “Bota sot”.

Gjithashtu, Zogaj ka theksuar se askush më asnjëherë nuk do të mund të jetë lider unifikues i përmasës së presidentit Rugova.

“Kjo tregon se vdekja e Presidentit Rugova ishte humbje e madhe kombëtare, nga më të mëdhatë në gjithë historinë shqiptare! Askush më asnjëherë nuk do të mund të jetë lider unifikues i përmasës së tij! Rugova është i papërsëritshëm prandaj, i falem shenjtërisë së kujtimeve për të dhe i jam falënderues Zotit që ma ka dhënë mundësinë që ta njoh dhe që të isha njëri nga bashkëpunëtorët e tij”, ka theksuar për “Bota sot”, publicisti Skënder Zogaj.