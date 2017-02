Skicë: Për cilën shpresë e keni fjalën zotërinj politikanë?!

Tweet on Twitter

Nga Eni Bitraku

Politikë në Shqipëri bëhet me gjeste, banderola, shantazh, forcë, dinakëri … PRA me gjithçka por jo me fjalën.

Mungon Fjala e vërtetë. Mungon Mesazhi real. Ka shumë lojëra fjalësh, por ato nuk janë Fjala, ato janë Gënjeshtra.

Populli s’mund të durojë lojën e fjalës për të qëndruar edhe 25 vjet në tranzicion .

Pse i kërkohet stabilitet shqiptarëve kur në kushtet e kësaj politike jemi shoqëri e paqëndrueshme?

Të gjithë politikanët kanë shpresën e tyre për përfitime vetjake, por aspak atë që populli dëshiron.

Shpresëkërkuarit dallojnë nga shpresëplotët nga besimi tek tjetri.

Që të mos e rrokanisim dhe më keq secili duhet të gjejë veten, të ridimensionohet dhe pastaj të ofrojë shpresë.

Një i dështuar s’mund të jetë shpresëofrues.

Partitë politikë janë dështimi. Ato kanë dështuar në raport me popullin.

Popullin e mbron Zoti kurse ju ligji që e keni kollandrisur vetë.

Çuditërisht kur fillon ligji juaj mbaron shpresa.

Duhet patjetër një forcë jashtë sistemit të rrëzojë sistemin. Një forcë bashkuese ku të gjithë t’a pranojmë se trashëguam një sistem të kalbur nga ky tranzicion.

I kalburi s’ka se si të shëndoshë sistemin.

Për të shpëtuar Shqipërinë duhet të jemi bashkë, besues tek Zoti dhe le të kërkojmë më të mirën e mundshme për Shqipërinë e shqiptarët.

Zotërinj politikanë, mos bëni figurë të keqe në publik duke e shitur shpresën për mall elektoral…