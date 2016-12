Sindikata e arsimtarve: Nga data 4 janar fillojmë grevat e pa afat

Me ane te nje statusi ne rrjetin social facebook, kryetari i sindikates se arsimtarve Shkoder Arian Peraj, i ka bere thirje te gjithe kolegeve mesues te qarkut Shkoder, qe me date 4 janar 2017 te fillojne nje greve pa afat ne te gjitha shkollat.

Statusi i plote ne facebook:

Edhe pse Ministrja e Arsimit na e njohu të drejtën e shpërblimit edhe pse nga zyrtarë të lartë të ministrisë së financave u pranua dhe u quajt si i mundshëm dhe ligjor shpërblimi ynë, kryeministri ynë “shumë i dashur” dhe i “kujdesëshëm” për mësuesit dhe arsimin shqiptar nuk pati minimumin e humanizmit shtetar të nxjerrë një VKM për ta ekzekutuar atë.

Kjo nuk është tashmë as papërgjegjëshmëri, as mungesë fondesh, as tekë e tij apo një harresë e çastit. Jo, jo, kjo është një armiqësi biologjike e tij ndaj individëve më të edukuar dhe të perkushtuar të shoqërisë shqiptare. Është ndjenja e inferioritetit moral dhe intelektual ndaj vlerave të vërteta të shoqërisë shqiptare. Është thirrja e gjakut për kolegët e Havzi Nelës e qindra të tjerëve si ai. Është inati i një njeriu të vogël që nuk mund të marrë si turmë amorfe pas vetes verat reale të shoqërisë sonë.

Unë do ti bëj thirrje dhe do të këmbëngulë me forcë pranë gjithë kupolës së Aleances Sindikale të Arsimit dhe gjithë kolegëve mësuesa që të reagojmë fuqishëm dhe të mos e lejojmë që papërgjegjëshmëria e një individi të nëpërkëmbë dinjitetin dhe të drejten tonë, që të mbrojmë nga shkatërrimi edhe ato pak vlera që i kemi ruajtur me punë dhe sakrifica të mëdha në profesionin tonë të shenjtë.

Për këtë propozoj dhe ju kerkoj me bindje të gjithë mësuesave që me daten 4 janar 2017 të fillojmë grevat e pa afat në të gjithë shkollat.