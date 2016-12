Si të sterilizoni të gjithë pajisjet e pastrimit shtëpiak

Tweet on Twitter

Ju ndoshta nuk e keni menduar kaq gjatë, por mjetet e pastrimit shtëpiak janë objektet më të pista në shtëpinë tuaj. Kjo ndodh pasi ato janë të parat të cilat janë në kontakt me pluhurin, baltën, mikrobet dhe bakteriet më të rrezikshme.

Nëse doni që shtëpia juaj të jetë më e pastër atëherë puna duhet të nisë nga pastrimi i sendeve të cilat ndihmojnë në pastrimin e shtëpisë suaj.

Lavatriçja

Nëse doni të pastroni lavatriçen mjafton të bëni një larje në 90 gradë me lavatriçen bosh me pak detergjentë. Në përfundim lëreni derën hapur në mënyrë që të mos ketë shfaqje të mykut.

Llastikat e lavatriçes lajini me një pecetë të lagur në uthull më parë.

Shtupën

Shtupën e dyshemesë duhet ta pastroni duke e larë një herë në javë në lavatriçe së bashku me leckat e tjera që shërbejnë për pastrim.

Më pas nxirreni në një vend me diell në mënyrë që të thahet.

Fshesat

Fshesat duhet të pastrohen pas çdo përdorimi duke e futur në një kovë me ilaç enësh dhe duke e shpëlarë me ujë të nxehtë.

Kova

Mbusheni kovën me ujë të grohtë dhe shtoni 2 lugë gjelle sodë buke dhe lëreni për 15 minuta.

Furçat e WC-së

Furçat vendosini në një kovë të mbushur më ujë të përvëluar dhe shtoi 200 ml uthull molle dhe 1 lugë gjelle sodë buke. Lërini për disa minuta dhe shpëlajini dy-tre herë mirë.