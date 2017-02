Si të përgatisni tartë me domate

Tweet on Twitter

Nëse dëshironi të gatuani diçka të thjeshtë dhe të shijshme njëkohësisht, kjo është pikërisht receta që ju duhet. Njhuni me mënyrën e përgatitjes së kësaj tarte me domate.

Përbërësit:

1 petë (që fryhet)

3 domate

60 gr krem djathi

Pak majdanoz

1 thelpi hudhër

2 gota djathë i grirë

½ filxhan çaji djathë parmixhan

Pak borzilok

Përgatitja:

Fillimisht ngrohni furrën në temperaturën 200 gradë Celcius. Vendosni një letër për pjekje në një tave dhe më pas hapni në të petën. Lajini domatet, prejini në feta mesatare dhe lërini mënjanë.

Ndërkohë shtoni në një processor ushqimi kremin e djathit, majdanozin e prerë, hudhrën e copëtuar dhe ¼ filxhan djathë.

Lëreni derisa të merrni një masë homogjene. Lyeni me të sipërfaqen e petës dhe shtoni më pas djathin e grirë. Vendosni fetat e domateve dhe më pas spërkatini me djathin e mbetur.

Vendoseni në furrë të piqet për rreth 20 minuta derisa të marrë një ngjyrë të artë në kafe. Largojeni nga furra dhe shërbejeni me pak borzilok.