Si te ‘fshini’ aknet dhe puçrrat nga fytyra në mënyrë natyrale

Por, një artikull ushqimor në shumicën e rasteve është shumë efektiv. Sigurisht, fjala është për hudhrën, perimen ektra të shëndetshme dhe një antibiotik natyral, shkruan Femina.al

Për te dhe mrekullitë e tija shpesh kemi shkruar, ndërsa është i njohur si luftëtari më i njohur i shumë llojeve të infeksioneve, dhe për këtë bën dobi edhe kur janë në pyetje aknet dhe puçrrat.

Tretmani me hudhër

Që t’i mundni për një kohë shumë të shkurtër, e gjitha që ju nevojitet janë disa thelbe hudhre. Qërojeni një thelb dhe ndajeni për së gjati. Fërkojeni me pjesën e prerë aknen apo puçrrën në një minutë apo dy dhe lëreni ashtu në fytyrë për disa orë, më pas fytyrën shpërlajeni me ujë të vakët.

Mundeni gjithashtu, të preni një fletë të hollë të hudhrës dhe ta vendosni direkt në puçërr, dhe ta mbuloni me hanzaplast. Reaksioni duhet të jetë i dukshëm menjëherë, por më mirë është që procesin ta bëni disa herë gjatë ditës. Nëse fytyra juaj do ju djegë (sepse hudhra mund të jetë e fortë) hiqeni nga fytyra më herët.

Me uthull molle

Gjatë procesit të shërimit të akneve me hudhër në ndihmë mund të thirrni edhe uthullën e mollës. E nevojshme është të bëni përbërës për larje të fytyrës. Ju nevojitet: 7 thelbe hudhre, 250ml ujë, 1,5 lugë uthull molle.

Vendoseni ujin në shporet, kur të zihet vendosni uthullën me thelbat e qëruar, largojeni nga shporeti dhe mbylleni me kapak dhe të qëndrojë ashtu për një orë. Më pas shtrydheni dhe me këtë masë shpërlajeni fytyrën apo bëjeni këtë me pecetë dhe lerëni të ndikojë (derisa të thahet fytyra).

Rekomandohet edhe të hani disa thelbe hudhre (4 deri 5) çdo ditë në periudhë të caktuar që ta pastroni fytyrën.