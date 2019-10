Ashtu sikurse të gjithë e dimë, çdokush në këtë botë bën gabime të vazhdueshme. Këto gabime i bëjmë gjithandej. Gabojmë në familje, në shoqëri, në punë, etj.

Po si ndikojnë këto gabime në karrierën tonë? A janë këto gabime gjithmonë të ndreqshme apo dëmi i tyre është aq i madh sa rrezikojmë të mbesim ndoshta pa një punë, e jo më pa një karrierë?

Gabimet nuk janë gjithmonë të gabuara

Kjo është një fjali paradoksale në vetvete, por që ka një mesazh të rëndësishëm. Gabimet nuk janë gjithmonë të gabuara, nëse ato na mësojnë diçka. Nëse një gabim vlen si një mësim e nuk përsëritet më ai nuk quhet një gabim por një eksperiencë. Këto lloj gabimesh kanë një ndikim pozitiv në karrierën tuaj.

Nëse gabimet përsëriten, nuk quhen më gabime

Këto lloj gabimesh të përsëritura janë pikërisht ato që kanë një ndikim negativ në karrierën tuaj. Nëse një gabim përsëritet atëherë tregon se nuk keni marrë asnjë mësim nga hera e parë kur e kryet këtë gabim. Në një organizatë kur gabimet përsëriten konsiderohet se personi është i paaftë për pozicionin që posedon dhe kjo mund të pasohet me një paralajmërim ose ndoshta dhe me një heqje nga puna, përcjell Telegrafi.

Gabimet dënohen për nga rëndësia

Kur flitet për gabime, në fokus janë gabime aq të mëdha për nga rëndësia sa mund të jenë edhe të parikuperueshme. Në një organizatë të gjithë bëjnë gabime pasi nuk do të quheshim qenie njerëzore nëse gjithçka do të punonte në përpikëri. Nëse shefi e do kafen me një sheqer por ju i hodhët dy, ky nuk është një gabim por çështje pakujdesie. Kjo nuk do të thotë se pakujdesitë nuk kanë pasoja dhe se nuk janë të rëndësishme, por nuk mund të kategorizohen në gabime që ndikojnë karrierën tuaj.

“Paratë mbi të gjitha”, gabim thelbësor në karrierë

Edhe pse një ofertë me një pagë të lartë mujore është e vështirë për t’u refuzuar, është vendimi më i gabuar që mund të merrni nëse e bazoni vendimin vetëm mbi çështjen e parave. Që të ecni në karrierën tuaj e të jeni të lumtur është shumë e rëndësishme që të bazoheni në shumë komponentë të tjerë. Nëse duhet të merrni një vendim ndërmjet një pune me pagë të lartë e një pune që pëlqeni, duhet të zgjidhni këtë të dytën, pavarësisht rrethanave. Edhe në qoftë se ju nevojiten para, po të zgjidhni punën që keni pasion me siguri shumë shpejt do të arrini t’i gjeneroni paratë që do të merrnit nga ajo punë që nuk pëlqenit.

/Telegrafi/