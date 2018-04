Kur i shikojmë nga ekrani personazhet e famshëm, na krijohet ideja se janë njerëz të thjeshtë, të sjellshëm dhe shumë të dashur me publikun, por jo gjithmonë është kështu. Një pjesë e Vip-ave nuk janë ashtu siç mund t`i kemi imagjinuar. Cilët janë ata që kanë zhgënjyer fansat me sjelljet e tyre?

1