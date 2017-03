Si duhet të konsumohet mjalta më së miri?

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mjaltin nuk duhet ta gëlltisni menjëherë, por gradualisht shkrijeni në gojë apo pijeni të tretur në ujë të ngrohtë, çaj, qumësht. Patjetër duhet përdorur lugë druri ose plastike, sepse metali neutralizon efektin terapeutik.

Nëse keni angina pektoris, inflamacion të gojës apo mishit të dhëmbëve merrni një lugë çaji mjaltë çdo tre orë, më së miri të kristalizuar, ndërsa është ideale që të jeni në një pozicion të shtrirë dhe të mundësoni që ajo të ngadalë shpërndahet në gojë. Në qoftë se ju përdorni mjaltë në hoje apo dyll, përtypeni atë disa herë gjatë ditës.

Është efikase edhe shpërlarja e fytit me propolis me një gjysmë gotë me ujë, në të cilën janë shtuar 15, 20 pika të alkoolit tretës 20%. Mund të përtypni edhe propolisin e pastër, posa të keni mundësi, sepse në mënyrë efektive vret bakteret dhe i ndalon ato që të depërtojnë në organizëm si dhe mbron dhëmbët.