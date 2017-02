Shtetkombi dhe ekzistenca jonë si komb.

Tweet on Twitter

Nga Albin O Laci MBA



Paria sunduese për 25 vjet me radhe ndërtoj një sistem që i shërbente vetëm klikave të tyre kriminale,bandave , hajdutëve e soji e sorrollopit të vet.

Në këto 25 vjet pamë vëtem shkatërrim të vetvetes tonë si shqiptar,u dëbuam rrugëve te botës pa atedhe e pa kthim: Studimi i fundit i OKB(United Nations) thotë se 39 % e shqiptarve janë larguar nga vendi, zëmë ndër vendet e para ne botë për largim masiv, barazohemi me Sirine dhe Afganistanin, pra kemi pas një qeverisje si ajo e Bashar Al Assad ne Siri dhe Talebaneve në Afganistan nuk ka shpjegim ndryshe faktet tregojne ktë gjë.

Largimi masiv rrezikon ekzistencën tonë si komb, kthimin e Shqipërisë në një shtet multietnik, dhe shqiptarve pakicë në vendin te tyre, çon në sundmin e përhershëm të vendit nga kasta kriminale, grupe antikombëtare, grupime fetare, deri në shuarjen e plotë të ekzistencës tonë kombetare, në vitin 1991 popullata qe jetonte ne Shqipëri deklaronte se 98% e tyre ishin me kombësi shqiptare deri sa sot me kombësi shqiptare deklarohen vetëm 70% e tyre , plani i vendosur nga paria dhe qarqet antishqiptare po zhvillohet për mrekulli.

Kapja totate e shtetit ,organizmave veprues dhe strukturave kryesore shtetformuese e ngjason Shqipërinë me një burg të hapur gjigand në të cilin shqiptaret jetojnë pa dinjtet, te drejta, liri dhe pabarazi ekonomike, Paria i urren shqiptaret dhe nuk i konsideron më shumë se skllever që duhet te jetë gjithmonë në shërbim të kesaj kaste të fëlliqur, qe ka zvetnuar percudnuar grabitur dhe shuar endrrat e shqiptareve për 25 vjetë.

Sistemi i ngritur nga keto hajna është një sistem anti vlerash, hajdutërise, degjenerimit, shuarjes së kulturës dhe vlerave kombëtare,skllaverimin e shqiptareve, parcelizimin e Shqipërise ne zona influence, ndasi fetare,krahinore dhe diskretitimin e njerëzeve që i kundërvihen kësaj te keqeje!

Na vranë, i duruam !

Na dhunuan , nu beme zë !

Na shiten motrat për prostituta ,nuk thamë gje !

Na grabiten prona e pasuri dhe u pasuruan duke vjedhur taksat tona, nuk thamë gjë !

Na shiten pasuritë kombetare ,nuk thamë gjë

Na dhane armet të vrasim njeri tjetrin, nuk reguam por vrame njeri tjetrin !

Na quajten dele dhe injoranta , nuk thame gje!

Na parcanë, na quajten malok, e laluc , kryqa e musliman , Nuk reaguam harruam se jemi shqiptar!

Na rrejten me mijra her me premtime boshe,përsëri nuk reaguam,pas cdo zgjedhjesh morem rrugët e botës! U zhdukem nga dheu ynë !

Deri kur o shqiptar?!

Ka ardhur koha të ndërgjegjësohemi, të perqafojmë iden e shtetkombit, sepse vetëm ne duke dashur njëri tjetrin si vëllazër e motra, duke vendos ne rradhë te parë interesat e shtetit shqiptar dhe shqiptarëve mund të ndertojmë nje komb dhe një shtet të barabartë që i shërben te gjithe shqiptarëve.Keshtu kane vepruar te gjitha shtetet e forta , stabile dhe me prosperitet, kjo nuk është një gjë që do e shpikim ne shqiptarët për here të parë.

Vetëm në ktë mënyre mund ti largojmë këto banda sunduese, jemi në një pikë kyçe të historise, dhe po vazhduam kështu gremina eshte shumë afer dhe rrezikojmë ekzistencen tonë si komb.

Ndërgjegjësimi per gjëndjen reale dhe perqafimi me idene se vetëm duke rreaguar dhe u bashkuar kundër këtyre bandave mund të shpresojmë për një të ardhme me të mirë

Bashkohu me Lëvizjen Bleta Shqiptare, lëvizja e shqiptarëve të lirë, me integritet, të pavarur dhe atdhetar.