Tweet on Twitter

Share on Facebook

Janë të shumtë njerëzit në Sanxhak të cilët kohëve të fundit thonë haptas se janë shqiptarë dhe nuk i takojnë asnjë kombësi tjetër, turq, boshnjak e më pak nga këto serbë. Disa nga to si Smajl Huka në rrjetet sociale kanë shpërndarë flamurin kombëtarë me hartën e Sanxhakut duke thënë se një ditë edhe Sanxhaku do të jetë pjesë e Shqipërisë Etnike. /kohanews