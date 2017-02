Shqiptarët e Britanisë mbledhin rreth 10 000 euro për skamnorët e Kosovës

Verën dhe Besnik Sahatçiun e vëreje që ne hyrje te ambientit luksoz tek përshëndeteshin me të pranishmit, ndërkohe që Adelina dhe Artani përpiqeshin që çdo gjë të shkonte sipas parashikimit.

Gjithçka ishte e menduar deri në detaj, si mbrëmje Gala në ndihmë të skamnorëve në Kosovë dhe do të transmetohej drejtpërdrejt në TV Dukagjini.

Artistët e ardhur nga Kosova u ishin bashkuar kësaj iniciative fisnike të Adelina Badivukut dhe Artan Llabjanit duke u bërë pjesë e këtij misioni humanitar.

Nuk mund të mungonin ndihma nga sipërmarrës shqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar.

Në historikun e mbrëmjeve humanitare padyshim se kjo ishte mbrëmja më e madhe dhe siç shprehet Adelina kjo mbrëmje i tejkaloi pritshmëritë e tyre, pasi u mblodhën rreth 10 mijë euro për familjet skamnore në Kosovë. Me mbështetjen e Ambasadës së Kosovës u bë e mundur marrja e vizave për artistët që do të përformonin në këtë aktivitet, Grupit “Fisniket”, e këngëtarëve Dren Abazi, Neki Emra e Egzona Ademi.

Kjo ishte mbrëmje ndryshe, sepse ne nuk kemi organizuar asnjëherë një aktivitet të këtij niveli’ thotë Adelina, duke shtuar se të gjitha aktivitetet tona më pare ishin të mbajtuara në Queens Arms. Të gjitha ftesat për artistët nga Kosova dhe mediat u realizuan nga Ambasada- që ishte një lehtësim për ne. Sponzorimi nga buzineset shqiptare në Londër e mundësoi edhe gjithë organizimin dhe mbulimin e shpenzimeve të artisteve. Prandaj edhe pse kishte shumë punë rreth organizimit, të hollat që u mblodhën për familjet në nevojë, gati 10,000 paund janë shpërblimi i punës që e kemi bërë. Pritshmëria jonë u tejkalua-dhe edhe kësaj radhe komuniteti shqiptare në Londër, deshmoi veten si human, dhe mbështetës i kauzave humanitare.

Artan Llabjani bashkorganizator i kësaj mbrëmje, që është padyshim një nga avokatët më të suksesshëm shqiptar në Britani, shprehet tepër i lumtur që kjo mbrëmje ia arriti qëllimit. “Tre herë jam takuar me ambasadorin e Kosovës dhe dua të falënderoj për përkushtimin e tij”, shton Artani, duke kujtuar momentet e ankthit që ka një organizim i tillë që nga momenti i perceptimit deri tek realizimi.

Sigurimi i vizave që u bë me ndihmën e ambasadës së Kosovës ishte vetëm hapi i parë. Gjetja e sponsorve ishte sfidë me vete por ja arritëm me ndihmën e sipërmarrësve shqiptarë të Britanisë; Driton Zhegrova, Sadik Gecaj, Fatmir Baliu, Renis Gjoka, Driton Hajrizi, Selami Sylejmani, Sam Maqedonci e Ken Berisha që dua t’i falënderoj shumë. Atmosfera ishte fantastike dhe jam i lumtur që rreth 10 000 euro u grumbulluan për familjet në nevojë.

Adelina Badivuku njihet si një ndër aktivistet më të spikatura shqiptare në Britaninë e Madhe, që në momentet kur Kosova ishte e okupuar, qoftë edhe gjatë apo pas luftës në Kosovë dhe ka një historik për këtë.

Ne si komunitet në Londër, kemi organizuar evente humanitare që nga vitet e 90-ta në mbështetje të luftës për çlirimin e Kosovës

Më pas gratë e Londrës krijuan traditën e mbledhjeve për çdo 8 Mars në Queens Arms, dhe te hollat i mbledhura u dërguan gjithmonë në ndihme të atyre që kanë nevojë në Kosovë thotë ajo.

“Kjo e fundit ishte vazhdim i një iniciative nga dëgjuesit e emisionit Radar në Radio Dukagjini. Në dhjetorin e vitit 2015- dëgjuesit e Radarit bashkë me prezantuesen Edita Doli Muhaxhiri- morën iniciativën të ndihmojnë familjet skamnore në Kosovë.

Në Londër një grup aktivistesh ju bashkëngjitëm atyre dhe si rezultat përveç dy ndejave që i mbajtëm në Queens Arms, 30 familje nga Londra morën përsipër t’i sponzorojnë me nga 50 euro në muaj -30 familje skamnore në Kosovë për 6 muaj. Disa nga ata ende vazhdojnë të mbajnë këto familje, dhe nga mbrëmja e fundit u lajmëruan edhe shqiptare të tjerë te interesuar të lidhen me një familje skamnore në Kosove dhe tu ndihmojnë atyre direkt”.

Tepër falënderuese Adelina thotë që dua të përshendes të gjithë ata që morën pjesë në mbrëmje, zonjën Elmaze Pireva nga Ambasada e Kosovës, artistët nga Kosova, prezantuesen Teuta Skenderi që e zbukuroi mbrëmjen me zërin e saj dhe artisten e re nga Londra Norika Paqarada. Faleminderit edhe të gjithë atyre qe kontribuuan ne faqen online edhe pse nuk ishin prezent ne mbrëmje.

Vendet e rezervuzra të ambasadave, mbetura bosh të krijonin padyshim një shije të hidhur. Nuk mund të ishte thjesht kortezi pjesëmarrje pas konfirmimit të ftesave më tepër sesa kontribut.

Nëse përfaqësuesja e Ambasadës së Kosovës Znj Elmaze Pireva ishte si gjithmonë e pranishme, asnjë përfaqësues nga Ambasada e Shqipërisë, nuk denjoi që të vinte, qoftë edhe ata që u pëlqejnë të hedhin ndonjë valle, e të paktën të përkrahnin iniciativa të tilla qoftë edhe me pjesëmarrjen e tyre. Në fund të fundit do të merrnin qoftë edhe pak fisnikëri …

Adelina Badivuku shpreson se aktivitete te tilla do të organizohen edhe në të ardhmen, pasi janë shumë e shumë familje që kanë nevojë. Aktivitete të tilla padyshim që nderojnë shqiptarët e Britanisë duke dëshmuar se humanizmi nuk mbaron kurrë…