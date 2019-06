Statistikat e Forumit Ekonomik Botëror në tetë vitet e fundit tregojnë qartë se Shqipëria, sa i përket cilësisë së rrjetit rrugor, renditet në vendin 57 me 4.3 pikë, duke lënë mbrapa vende të tjera në rajon, si Malin e Zi, Serbinë, Bosnje dhe Hercegovinën, derisa Kosova nuk është pjesë e listës.

Të dhënat tregojnë se ndër vendet e rajonit rrjeti rrugor është më i miri në Kroaci, e cila renditet e 19-ta në tabelë, me rezultat prej 5.5 pikë.

Sllovenia renditet e 51-ta me 4.4, Mali i Zi është 88 me 3.5 pikë, Serbia e 100-ta me 3.2 dhe Bosnja e 109-ta me 3 pikë./kp/Telegrafi/