Nga Rocco Buttiglione

Shqipëria është një vend fqinjë e i lidhur me Italinë mes fijesh historike, ekonomike për mijëra vjet. Nuk mund të qëndrojmë indiferentë karshi dramës që po e shkatërron këtë vend e po e çon drejt pragut të luftës civile. Qeveria aktuale e Ramës u zgjodh më 2017 me një shumicë të brishtë dhe menjëherë krijoi në vend një klimë intimidimi, duke vepruar në limitet e ligjshmërisë kushtetuese e madje edhe përtej këtyre limiteve. Hetime të shumta kanë provuar bashkëpunimin e funksionarëve të lartë, madje edhe të anëtarëve të qeverisë, me kartelet e trafikut të drogës e të armëve. Shqipëria tani kërcënon të bëhet qendra e mafies ndërkombëtare në Mesdhe.

Përkeqësimi i situatës është sinjalizuar shpeshherë jo vetëm nga opozita e brendshme por edhe nga shtypi ndërkombëtar, pa asnjë rezultat. Gazeta gjermane Bild publikoi gjashtë biseda të regjistruara nga prokuroria shqiptare që provojnë bashkëpunimin e mafias në falsifikimin e zgjedhjeve 2017 me të cilat Rama erdhi (qëndroi) në pushtet. Opozita, e cila pa kotësinë e veprimit parlamentar, në fund vendosi të tërhiqej nga parlamenti dhe i dha jetë një serie mbresëlënëse demonstratash masive (6 deri tani) të cilat nuk ia kanë dalë të shkundin vendosmërinë e qeverisë për të imponuar në vend një regjim autoritar. Sidomos nuk ia kanë dalë të shkaktojnë nisjen e ndonjë hetimi mbi lidhjet midis mafias e politikës në Shqipëri. Më 30 qershor janë planifikuar zgjedhjet lokale.

Opozita, e udhëhequr nga Partia Demokratike, ka vendosur bojkotimin, duke mos prezantuar kandidatë. Ajo thotë që nuk është e mundur të bësh fushatë zgjedhore nën këtë klimë intimidimi dhe që ekzistojnë prova që forcat qeveritare po përgatisin një mashtrim të madh zgjedhor. Ka anomali evidente në procesin e regjistrimit të zgjedhësve dhe shumë nga kandidatët e Partisë Socialiste janë të lidhur me klanin Avdylaj, në veçanti kandidati për kryetar bashkie i Durrësit, qyteti i dytë më i madh i vendit. Qeveria nuk pranon dialogun me opozitën dhe refuzon të japë garanci mbi zhvillimin korrekt të zgjedhjeve. Në këtë situat, Presidenti i Republikës, Ilir Meta, vendosi shtyrjen e zgjedhjeve. Sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Presidenti i Republikës është mbrojtës i unitetit kombëtar dhe caktimi i datës së zgjedhjeve është detyrë presidenciale. Në dekretin e pezullimit të zgjedhjeve, Ilir Meta thotë qartë që nuk ekzistojnë kushtet për konsultim zgjedhor.

Në gjysmat e komunave ka vetëm një kandidat. Në gjysmën tjetër kandidatët i përkasin një partie të vetme ose një koalicioni të vetëm zgjedhor. Është e qartë që kryebashkiakët e zgjedhur në këto kushte nuk mund të përfaqësojnë komunitetet e tyre dhe legjitimiteti i tyre nuk do të njihej nga një pjesë e madhe (ndoshta shumica) e të administruarve të tyre. Presidenti ka të drejtën të marrë të gjitha iniciativat oportune për të siguruar rinisjen e dialogut dhe për të krijuar kushtet për përballje zgjedhore paqësore. Edi Rama, kreu i qeverisë, fyeu Kreun e Shtetit, tha që zgjedhjet do të bëhen dhe kanë nisur një proces në parlament për të shkuar në vënien nën akuzë të Presidentit të Republikës. Në fakt, Kreu i Shtetit ka vënë në përdorim kompetencat që i jepen nga Kushtetuta e sidoqoftë Parlamenti nuk ka asnjë fuqi të vërë nën akuzë Kreun e Shtetit. Rama po lëviz qartësisht jashtë ligjshmërisë kushtetuese. Ky është një Grusht Shtetit. Italia duhet ta dënojë qartësisht sjelljen e qeverisë shqiptare.

Duhet ta bëjë për miqësi karshir popullit shqiptar, i cili, pas rënies së komunizimit, ka ngritur me mund një ekonomi funksionuese dhe shtet të drejte. Tani të gjitha këto përparime rrezikojnë të zhbëhen dhe rrezikojmë të rishohim një Shqipëri të rrënuar ekonomikisht dhe në duart e mafias. Duhet ta bëjë sepse po humbasim të gjitha avantazhet e fituar në zhvillimin ekonomik, në progresin civil e në rritjen kulturore përmes bashkëpunimit të ngushtë në këto vite. Rrzikojmë të kthehemi në kohët kur Kanali i Otrantos ishte rruga e kontrabandës së armëve, e tregtisë së drogës dhe e trafikut të qenieve njerëzore. Duhet ta bëjmë sepse është në interesin e Shqipërisë dhe në interesin e Italisë që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian, por kjo Shqipëri në Bashkimin Evropian nuk mund të hyjë dhe do të jetë, ashtu siç është tashmë në të vërtetë, një faktor konflikti e destabilizimi në gjithë Ballkanin. Italia mund të bëjë shumë nëse flet me zë të lartë e të qartë. I kërkojmë qeverisë sonë ta bëjë me bindje dhe energji. /Botuar në il Dubbio/