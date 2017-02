Shqipëria, cep i harruar i Europës, ndër vendet më të bukura për tu vizituar

Tweet on Twitter

Revista e famshme “Forbes” e rendit vendin tonë të 30-tën në vendet më të bukura për tu vizituar gjatë vitit 2017.

“Ky cep i harruar i Europës është një destinacioni i mrekullueshëm për të kaluar pushimet me shumë pak shpenzime. Me plazhe fantastike duke përmendur portin detar në Sarandë, Shqipëria u dhuron vizitorëve mundësinë të shijojnë ujrat Mesdhetare me cmime të arsyeshme,” kështu e përshkruan revista Shqipërinë.

Prestigjiozja e konsideron vendin tonë jo vetëm një bukuri natyrore por edhe një mundësi ku mund të kalosh pushimet me pak shpenzime.

“Akomodimi kushton nga 5 dollarë për person dhe udhëtimet ne det me anije në ishujt përreth kushtojnë pak. Po ashtu vendi të ofron mundësinë të vizitosh qendra historike ku hyrja kushton pak vetëm 2 apo 5 dollarë,” thuhet më tej në shkrim

“Forbes” fton lexuesit e saj të vizitojnë bukuritë e vijës bregdetare të Sarandës, qytetit malor mesjetar të Gjirokastrës dhe rrënojat romake të Butrintit. Nga qyteti malor mesjetar i Gjirokastrës në rrënojat romake në Butrint, të ofrohet një anë krejt e ndryshme e Europës, e cila sygjeron “Forbes” duhet vizituar patjetër përpara se kjo zonë të jetë mbipopulluar .