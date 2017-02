Shqipëri: Temperaturat sot nën zero

Tweet on Twitter

Parashikohet që pjesa e dytë e ditës të vijojë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në zonat e ulëta dhe bregdetare duke lënë në ndikimin e motit të vranët zonat malore. Edhe gjatë natës nuk priten ndryshime të motit.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të ndjeshme gjatë orëve të mëngjesit, ku temperaturat më të ulëta do të shënohen në verilindje -3 gradë celsius, ndërsa mesdita nuk do të sjellë shumë ndryshim të tyre.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi juglindor duke bërë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të gjenerohet dallgëzim mbi 2 ballë. /Telegrafi/