Martin Henze*

Revista politike “Spiegel” raporton për sjelljen alarmante të qeverisë socialiste në Shqipëri, me kryemistër Edi Ramën dhe ministër Lleshajn etj.

Partia në pushtet e Edi Ramës bashkëpunon me mafian dhe trafikantët e drogës. Dokumentet e plota janë në dispozicion të Kreyprokurorit që prej vitit 2017 janë në dispozicion dokumentet e plota të prokurorisë publike shqiptare, por rezultatet e hetimit nuk janë bërë publike, procedurat duket se kanë përfunduar. Kryeredaktori i fotos u pyet se cili ishte vlerësimi i tij, ai thotë, mafia nuk heton vetën, qeveria Rama është mafia vetë. Nëse e gjithë kjo rezulton e vërtetë, BE-ja nuk mund të bisedojë më me qeverinë e Rama nëse është vërtet qeveri e mafias, e paimagjinueshme për qytetarët amerikanë, evropianë dhe të Europës Lindore.

Me ardhjen e qeverisë Rama në pushtet në vitin 2013, sipas vlerësimeve të ndërkombëtareve, trafikimi i drogës, korrupsioni dhe emigrimi masiv janë rritur ndjeshëm. Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë bërë jofunksionale nga qeveria Rama për më shumë se një e gjysmë, për këtë arsye parlamenti është gjithashtu jofunksional dhe administrata publike përfshirë edhe Prokurorinë e Përgjithshme, janë konsideruar ndërkombëtarisht të korruptuara. Të vetmet institucione të mbetura demokratike janë presidenti dhe opozita e zgjedhur në mënyrë demokratike, kryesuar nga kryetari Lulzim Basha.

“Qeveria mafioze” e ka vënë nën hetim kreun e opozitës për lobim të dyshimtë dhe kryeministri Rama me sa duket po e kërcënon me burg. Është e çuditshme se në raste të tilla Prokuroria mund të ndërmarrë veprime, por kur bëhet fjalë për lidhjet të qeverisë dhe partinë qeverisëse me mafian, është joaktive.

Presidenti i Republikës tani ka nxjerrë një dekret sipas nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë për anulimin e zgjedhjeve vendore.

Edhe ky vendim kushtetues nuk njihet nga, e ashtuquajtura “qeveria e mafias”. Kryetarët e bashkive reaguan dhe informuan “qeverinë e mafias” se sipas dekretit të Presidentit, zgjedhjet nuk mund të zhvillohen.

Një letër e jashtëzakonshme i është bashkëngjitur artikullit. Pra, koha ka ardhur që Europa të mbajë një qëndrim të qartë se, në këto kushte antidemokratike në Shqipëri dhe përfshirjes së qeverisë me mafian, nuk do të hapen negociatat për anëtarësim e Shqipërisë në BE. Qytetarët evropianë nuk do ta pranojnë këtë, mafiozët nuk do të ndihmohen. Negociatat në këto kushte me kryeministrin Rama, duhet të jenë tërësisht jashtë çdo diskutimi.

Para së gjithash, kriteret e Kopenhagenit duhet të respektohen qartë, sepse ministrat e Jashtëm të BE-së e informuan qartazi Kryeministrin Rama, në maj 2018, se asnjë nga kushtet nuk ishte përmbushur, përkundrazi, problemet ishin rritur.

Gjithashtu, është bërë shumë e qartë se shtetet europiane duhet të mbështesin opozitën demokratike në Shqipëri, që të parandalohet zhvillimi i mëtejshëm i këtij “Narko-shteti” dhe pasi të zhvillohen zgjedhjet demokratike, shteti mund të kthehet në komunitetin e botës së qytetëruar. Është koha për të vepruar….

*Martin Henze – Këshilltari ekonomik i Grupit Parlamentar CDU të Kencelares Angela Merkel.