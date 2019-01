Presidenti i Republikës, Ilir Meta duke folur për fenomenin e largimit të shqiptarëve theksoi faktin se kjo “hemorragji” duhet të ndalohet sa më parë duke rikthyer besimin në institucionet dhe duke shtuar njëherësh kërkesën e llogarisë. Ai tha se shoqëria shqiptare duhet ta kërkojë fajin tek institucionet dhe personat të cilat kanë përgjegjësi për postin që mbajnë në një shoqëri demokratike.

“Kjo është një dramë e madhe për me dhe për popullin tonë si një vend i vogël që jemi. Nuk kam dëshirë të bëj komente për të kaluarën, por asnjëherë nuk jam habitur kur më kanë thënë se Meta e ka fajin për Berishën dhe fajin e ka Meta me Ramën. Fajin duhet të kërkohet tek ata që kanë përgjegjësi.

Detyrën time do ta bëj pa asnjë lloj ngarkese politike, emocionale apo personale.

Prandaj media duhet të bëj investigimi, prandaj opozita duhet të shkojë në Kuvend. Nuk është faji i tij që kjo ndodhë, por faji është i atyre që hapin sytë. Unë kam bërë reagimet e mia, ata kanë bërë të tyren”, tha Meta.

Kreu i shtetit u ndal edhe tek projektet që jepen përmes skemës së Partneritetit Publik Privat, ndërsa shtoi se këto projekte duhet të kenë në fokus interesin e qytetarit dhe jo të kompanive.

“Dividentit i thashë stop. Këto PPP duhet të jenë në interes të publikuar dhe jo të kompanive. Kjo duhet të bëhet në mënyrë transparente. Kjo do rrisë rreziqet për ekonominë tonë. Shpresojmë që kjo të hetohet dhe personat përgjegjës të ndëshkohen sipas ligjit.

Po ikin jo vetëm që janë pa punë, por po ikin njerëzit më të arsimuar. Ky është një problem shumë i madh për të ardhmen, kjo duhet të frenohet përmes rritjes së besimit dhe kërkesës së llogarisë”, shtoi Meta.

Rama autokrat? Meta: Nuk është vetëm përgjegjësi e tij





I pyetur nëse kryeministri Edi Rama mund të krahasohej me një autokrat, Meta tha se nëse kjo gjë është e vërtetë, nuk do ishte vetëm faji i tij, por i gjithë shoqërisë që nuk kërkon llogari nga personat që voton.

“Nëse kjo është e vërtetë nuk është vetëm përgjegjësi e tij, por e gjithë shoqërisë. Të gjithë duhet të kërkojnë llogari nga ai që votojnë. Është një dramë e madhe për vendin tonë, është koha që njerëzit të behen më të ndjeshëm për fatin e tyre dhe fëmijëve të tyre.

Nuk kam dëshirë të bëj komente për të kaluarën. Kam dëgjuar fajin e ka Meta për Ramën. Detyrën time do ta bëj në mënyrën më të bindur më të vendosur më të qartë, pa asnjë lloj ngarkese politike apo emocionale”, u shpreh Meta.

Meta: I gatshëm për kontroll mendor, të gjithë zyrtarët ta bëjnë



Meta u pyet nga gazetari Ylli Rakipi, lidhur me kryeministrin Rama dhe dyshimet për shëndetin mendor të këtij të fundit.

Rakipi e pyeti presidentin Meta nëse duhet të ketë një ligj për të detyruar zyrtarët t’i nënshtrohen këtyre analizave.

“Edhe pa ligj, nëse dikush dyshon, jam gati t’i nënshtrohem cdo kontrolli për shëndetin mendor dhe shëndetin në përgjithësi. Nuk do të ishte keq, do të ishte mirë të kishim një verifikim që nga presidenti tek të gjithë ata që kanë përgjegjësi shtetërore”, u shpreh presidenti Meta.

‘Unaza’, Meta: Shpresoj të ketë transparencë me ministren e re



Presidenti i Republikës ka folur ndër të tjera edhe për projektin e Unazës së Re si dhe anulimit të lotit të parë, pasi u zbuluara se kompani fituese kishte falsifikuar dokumentet.

Ilir Meta tha se projekti i Unazës është totalisht jo transparent dhe shpreson që të ketë transparencë me ardhjen e ministres së re në krye te ministrisë së Infrastrukturës.

“Prokuroria po e ndjek këtë proces. Unë kam qenë i ndjeshëm dhe kemi çdo ditë një demonstrim të banorëve për këtë çështje. Disa institucione nuk na kanë kthyer informacionet e duhura dhe do kem edhe një qëndrim për këtë. I gjithë ky projekt është jo transparent. Fillon me një projekt të filluar nga një kompani private. Nuk ka transparencë dhe garë. I gjithë procesi është jo transparent. Unë shpresoj qe të ketë lëvizje me ministren e re të Infrastrukturës. Ky projekt është në themel jo transparent. Ndryshimi i ministres shpresoj të sjellë transparencë”- tha Meta.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka thënë se nesër mund të vendosë nëse do dekretojë ose jo kryeministrin Edi Rama si ministër të jashtëm pas refuzimit që i bëri Gent Cakës.

“Në Kushtetutë thuhet se postimi i ministrit është i papajtueshëm me çdo post tjetër. Kjo do të thotë se ju nuk do ta dekretoni Ramën?

Presidenti ka të drejtë të bëj interpretimin e tij fillestar.

Nëse Edi Rama do të sjell ty 5 ministra që do jem unë në këto ministri, ju ça do bëni do ta dekretoni?

Që të jemi të qartë kjo nuk thuhet në Kushtetutë, as e përjashton dhe as e aprovon këtë gjë. Ne shikojmë parime dhe precedentët tanë dhe të vendeve të tjera që mund të kenë qenë.

Ju po bëheni normal dhe po thyeni kushtetutën…

Unë nuk thash as do e dekretojë dhe as do ç’dekretoj, unë pas këtij emisioni do takoj këshilltarët e mi dhe ndoshta nesër mund të marrim vendimin. Në do të marrim vendimin më të drejtë.