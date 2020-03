Shkencëtarët kanë zbuluar prova të një shpërthimi kolosal në hapësirë, pesë herë më e madhe se që është dëgjuar ndonjëherë.

Sipas mediave të huaja përcjell Telegrafi, lëshimi i madh i energjisë mendohet se ka buruar nga një vrimë e zezë, rreth 390 milionë vjet dritë nga Toka.

Shpërthimi thuhet se ka lënë gjurmë në grupin e galaktikës Ophiuchus.

“Jam përpjekur ta shpjegoj këtë shpërthim në aspektin njerëzor, mirëpo, e kam me të vërtet të vështirë”, tha studiuesja Melanie Johnston-Hollit për BBC News.

Studiuesit kishin menduar prej kohësh se kishte diçka të çuditshme në tufën e galaktikës “Ophiuchus”, e cila është një grumbullim gjigant që përmban mijëra galaktika individuale, të ndërthurura me gaz të nxehtë (plazma), dhe materie të errëta.

Teleskopët me rreze X, amerikane dhe evropiane i kishin spikatur asaj një cep të lakuar që kishte ngjallur kuriozitet.

Spekulimet ishin që ky mund të ishte muri i një zgavër që ishte skalitur në plazmën e tij nga emetimet nga një vrimë e zezë gjigande në një nga galaktikat thelbësore.

Vrimat e zeza janë të famshme për të thithur materiet, që i afrohen atyre, qoftë gaz apo edhe yje mirëpo, ato gjithashtu mund të dëbojnë sasi të jashtëzakonshme të materialit dhe energjisë në formën e avionëve radio, që pastaj përplasen në mjedisin lokal.

Shkencëtarët në fillim dyshuan në shpjegimin e vrimës së zezë, megjithatë, zgavra ishte aq e madhe, kjo nënkuptonte se lëshimi i vrimës së zezë do të duhej të ishte i paimagjinueshëm i madh.

“Ky objekt është vërejtur në të vërtetë me teleskopin X-ray Chandra nga një ekip i mëparshëm dhe ata e panë këtë flluskë në plazmën e rreze X të nxehtë në qendër të këtij klasteri galaktik, dhe ata thanë: Epo, kjo nuk mund të jetë një nga këto rezultate energjike sepse do të ishte i jashtëzakonshëm, dhe shkalla do të ishte e paimagjinueshme. Kështu, ata e hodhën poshtë atë mundësi”, shpjegoi Prof. Johnston-Hollitt, i cili drejton studimin.

“Por ne u kthyem prapa dhe vëzhguam me teleskopë radio me frekuencë të ulët dhe zbuluam që kjo zgavër është e mbushur me plazmë radio”, ka shtuar ai. /Telegrafi/