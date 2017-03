Shkencëtarët zbulojnë efektet e çamçakëzit në qetësimin e dhimbjeve të lindjes cezariane

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Në shumë vende aplikohen politika të ndryshme shëndetësore rreth rasteve kur duhet përdorur kjo procedurë. Ajo është shumë më tepër se një zgjidhje e thjeshtë për nënat dembele, përkundrazi mund të rezultojë jetëshpëtuese në rast komplikimesh , si për shembull kur vihet re këputje e kordonit ombelikal ose kur fetusi nuk ushqehet me oksigjen.

Femrat të cilat kryejnë lindje me prerje cezariane përballen me shqetësimë shëndetësore të cilat mund të zgjasin me ditë të tëra, madje mund të tejkalojnë periudhën e lehonisë.

Çrregullimet në sistemin e trejtjes, dhimbjet e barkut, marramendja, temperatura e lartë post-partum dhe plogështia fizike janë disa prej tyre. Zgjidhja për gjithë këtë? Përtypni çamçakëz .

Ky është rezultati i arritur nga një studim i fundit që përfshiu më shumë se 3.149 gra në 9 vende të ndryshme. Gratë të cilat kishin kryer lindje cezariane përtypën çamçakëz 7-12 orë pas ndërhyrjes për një periudhë 3-5 orë. Rezultatet mbresëlënëse habiten edhe vetë hulumtuesit shkencorë.

Gati 2400 prej tyre nuk paten probleme me tretjen, u çliruan nga gazrat dhe patën lehtësim të dhimbjeve të barkut. Ky studim pritet të kthehet në një praktikë lehtësuese për shumë paciente.