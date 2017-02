Shkarkohet Drejtori i ‘Trafikut Urban’, Shpend Ahmeti Sfidon Vendimin

Tweet on Twitter

Ky bord konsideron se Mustafa e ka vështirësuar ushtrimin e veprimtarisë së bordit duke i a ndaluar edhe qasjen fizike në ndërtesën e kësaj ndërmarrjeje.

“Mos menaxhimi i situatës ka sjellë ndërrmarjen para një gjendje ku ndërmarrja shfrytëzohet si pronë private e Kryeshefit Ekzekutiv z. Mustafa andaj edhe mos-ushtrimi i funksionit dhe mungesa e kompetencës në punë e z.Mustafa është e papranueshme për Bordin e Drejtorëve”, thuhet mes tjerash në vendim.

Me rastin e këtij shkarkimi, Bordi i Drejtorëve të kësaj ndërrmarjeje ka vendosur që në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të vendoset përkohësisht Hafir Hamiti.

KALLXO.com ka kontaktuar me tashmë ish-Kryeshefin Ekzekutiv të kësaj ndërmarrjeje, Halil Mustafa i cili e konsideron këtë vendim krejtësisht të pabazë.

“Ky vendim me sa kam parë është tërësisht i pabazë. Shkarkimi do të mund të ishte bërë për shkak të performancës së keqe e jo sepse nuk i’u paskam krijuar kushte për punë. Hapat e mëtutjeshëm ligjor do t’i ndërmarrë pasi ta kem kopjen fizike të vendimit”, tha Mustafa.

Ndërmarrja Publike e Trafikut Urban , vitin e kaluar ka fituar një kredi 10 milionë euroshe nga BERZH për të blerë 51 autobusë të ri urban për Kryeqytetin.