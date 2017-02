Shitësi fshin datën e skadencës me stilolaps, por e zbulon qytetari

Tweet on Twitter

Në qytetin e Shkodrës dhe nga çdo vend tjetër i Shqipërisë janë shtuar denoncimet për datën e skadencës ushqimore dhe për mbarje bakteresh dhe insektesh nga më të ndryshmet.

Makarona me miza, kos frutash me myk, ujë me baktere dhe probleme tjera të kësaj natyre deri tek skandali i radhës që fshihet pas datës së skadencës.

Një qytetare nga Shkodra denononcon për JOQ:

Përshëndetje JOQ! Postojeni që ta shohin të gjithë se çfarë po konsumojmë në kyt vend të mbarum. Këto ëmbëlsira i bleva nga një dyqan në Shkodër dhe paska dy vite që ka skadu, por shitësi e ka zhgarravitur datën e skadencës me stilolaps”, përfundoi qytetarja.

Meqenëse organet përgjegjëse nuk po marrin asnjë masë për ndalimin e produkteve të skaduara dhe të pakontrolluara, ne ju këshillojmë që t’i shikoni vetë me shumë vëmendje ushqimet para se t’i bleni apo konsumoni.