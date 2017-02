“Shën Valentini” romantik i Afërdita Dreshajt (Foto)

Tweet on Twitter

Sido që të jetë, ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, përmes së cilave ndan me fansat fotografi të ndryshme nga jeta e saj e përditshme.

me rastin e festës së Shën Valentinit, bukuroshja Dreshaj duket të ketë kaluar një ditë mjaft të veçantë.

Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram Story, disa fotografi ku shfaqet nën shoqërinë e të dashurit, hokeistit Jakub Kindl, teksa në mbishkrimin e fotografisë ka shkruar: “Valentini im, gëzuar ditën e të dashuruarve”.

Ndërkohë më pas ajo bën të ditur se ka marrë dhuratë nga i dashuri e saj me këtë rast një tufë të madhe me trëndafila të kuq, të cilët poashtu i ka ndarë me fansat përmes një fotografie në Instagram.