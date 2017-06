Shefki Kuqi kërkon votën për gruan e tij, shikoni në cilën parti është ajo (FOTO)

Tweet on Twitter

Ai ka kërkuar votën për bashkëshorten e tij, Xhyljeta Gërxhaliu Kuqi, e cila është kandidate për deputete nga radhët e koalicionit, PDK, AAK, Nisma (PAN).

“Miqte e mi, do doja të kërkoja mbështetjen tuaj për bashkshorten time, për njeriun që ndonëse në moshe të re, ka vertetuar që mund të mbajë përgjegjesi dhe mund tja dali mbane. Sot, ajo ështe nje vajzë që përfaqeson denjësisht femrat, përfaqeson vajzat e reja dhe nënat gjithashtu! E kush me mire sesa Xhyljeta Kuqi, e cila fale ambicies dhe deshires për të punuar për vendin e saj, sot ështe nje biznesmene dhe nje pretendente per parlamentin e Kosoves”, ka shkruar Kuqi.