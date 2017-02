Shefi i UNMIK-ut në Beograd për të dëgjuar se si Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës

Tweet on Twitter

Kryetari i Serbisë e Tomislav Nikoliq e ka vazhduar retorikën anti Kosovë. Ai, në takim me udhëheqësin e UNMIK-ut, ka thënë se Serbia kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës.

“Të gjithë ta kenë të qartë se kurrë nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës”, citon FoNet të ketë thënë Nikoliq pas takimit me shefin UNMIK-ut, Zahir Tanin.

Ai në vazhdime ka lavdëruar rolin UNMIK-ut.

“Ne po bisedojmë me Kosovën edhe pse BE është krejtësisht në anën e saj, por le ta kenë të gjithë qartë se kurrë nuk do ta njohim pavarësinë e saj”, ka thënë Nikoliq.