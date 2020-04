Suedia ka tërhequr vëmendjen me qasjen e saj për përballjen e koronavirusit. Vendi skandinav nuk u ka kërkuar shtetasve të vetizolohen, ndërkohë që në Evropë shtetet e tjera kanë vendosur karantinën.

Viktima dhe të infektuar në Suedi ka, por epidemiologu suedez, Anders Tegnell, i cili po merret me emergjencën në Stokholm sqaroi se është e padobishme të mbyllësh gjithçka.

“Ju veproni sikur epidemia mund të zhduket brenda disa javësh, ose më së shumti një muaj. Ne, nga ana tjetër, mundohemi vetëm ta ngadalësojmë, sepse besojmë se kjo sëmundje nuk do të largohet kaq shpejt, dhe do të duhet të jetojmë me të për një kohë të gjatë. Të paktën deri në prezantimin e një vaksine, dhe kjo do të zgjasë me vite. Edhe Koreja e Jugut, e cila ka arritur ta kontrollojë atë tani, po përgatitet për kthimin e saj“, tha Tegnell duke shtuar “Përpjekja për të ndaluar epideminë gjithashtu mund të jetë kundërproduktive, sepse pasi të fillojë zinxhiri i infektimit, është e mundur që situata të bëhet edhe më e keqe”.

I pyetur nëse shqetësohen që janë të vetmit që kanë hequr dorë nga kufizimi i masave, në një kohë që të gjitha vendet në kufi me Suedinë kanë vendosur të mbyllin kufijtë dhe të kufizojnë lëvizjen e njerëzve, Tegnell shtoi: “Nuk jam aq i sigurt se ajo që ne po bëjmë po ndikon shumë në përhapjen e koronavirusit. Nuk do të isha i befasuar nëse do të përfundonte në të njëjtën mënyrë për të gjithë, pavarësisht nga masat që kemi marrë. E vërteta është se ne nuk dimë pothuajse asgjë për Covid-19, dhe secili vend po eksperimenton me zgjidhje të ndryshme, në varësi të situatës.”