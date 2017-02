SHBA: Kamioni “fluturon” mbi grupin e të rinjve në paradë, shumë të lënduar (Video)

Tre persona janë në gjendje të rëndë, raportojnë mediat botërore, transmeton lajmi.net.

Incidenti ka ndodhur derisa bendi në marshin bënte muzikë në paradën Mardi Gras në Gulf Shor, kurse më pas parada është ndërprerë dhe anuluar.

“Bendi i tinejxherëve marshonte në rutën që mbahej parada kur nga shpina janë goditur nga automjete, i cili po ashtu merrte pjesë në paradë”, kanë thënë zyrtarët.

Dëshmitarët kanë thënë se janë dëgjuar piskama dhe është parë se si kamionin futet në grupin e tinejxherëve.

Ende nuk janë bërë të ditur arsyet e këtij incidenti e as shkaktarët.

Several members of a band were struck at the start of the Gulf Shores parade. @LOCAL15NEWS pic.twitter.com/npFeJEAwVp

— Colin Cahill (@colincahill13) February 28, 2017