SHBA dhe BE po bëhen herë Varka e Ndues, dhe herë, koka Turkut në llumhanen e Parisë:

SHBA kanë mbajtur një qëndrim korrekt në lidhje me Shqipërinë dhe politikën e saj. Ky është fakt. Siç e pata thënë në një status publik, paria po bën gjithçka që është e mundur të largojë vëmëndjen nga rrënimi i saj politik , lufta për mbijetsesë duke përdorur SHBA herë si strehë, dhe herë si kokë Turku, kur ja do nevoja.

Por këtu ka disa gjëra që politika në Shqipëri ashtu dhe publiku nuk i kuptojnë në lidhje me politikën Amerikane si asaj të brëndëshme, po ashtu dhe asaj të jashtme në rangun diplomatik, në shkëmbime shtet me shtet, ashtu edhe në rangun ndërkombëtar në shkëmbime organizatë me shtet.

Le të shohim se ku është gjëndja dhe cilat janë implikimet në praktikë të Shteteve të Bashkuara. Llogjika e përgjithshme na tregon se SHBA kërkon një Ballkan stabël, një shtet shqiptar funksional i cili është partner i NATO-s dhe ashtu i SHBA në rajon. Po e njëjta politikë ndiqet edhe në Kosovë.

Reforma në drejtësi është më e komplikuar seç duket dhe ka jo vetëm asistencën e SHBA por edhe atë të BE. Dhe si vende dhe organizata që respektojnë ligjet dhe vullnetin e popullit si Ambasadori Amerikan ashtu dhe Ambasadorjae BE, negociojnë me përfaqsuesit e popullit në pushtet dhe jo me qarqe ose entitete të pa-zgjedhura. Veprim ndryshe, do ishte kundër sovranitetit dhe si vende që respektojnë proçeset demokratike SHBA dhe BE nuk mund të ndërhyjnë aty ku është numëruar vota.

Ashtu siç e thashe, kjo është një parim që SHBA dhe BE e ndjekin me fanatizëm dhe meqënëse klasa politike “për sy e për faqe” ka një ligj elektoral, ka një komisionin zgjedhor, ka një balancë në qëndrat e votimit, ka lejuar monitorimin e entiteteve të huaja, dhe zgjedhjet janë legjitimizuar atëherë kjo e mundëson SHBA dhe BE të njohin pozitën dhe opozitën si përfaqsues të popullit.

Por të gjithë e dimë se ky zinxhir ka hallkat e veta, dhe të gjithë e dimë që klasa politike është e korruptuar. Të gjithë argumentin me lart e nxora me qëllim që të qartësoj idenë legjitime se “në rast se populli e mban me vullnet dhe në menyrë demokratike –të paktën në dukje- këtë klasë politike, askush nuk mund të shkelë mbi të politikisht.” SHBA nuk heq pushtete të zgjedhura nga populli, duam apo s’duam ne, sado të korruptuar të jenë këta.

Fryma anti-Amerikane që po ngrihet në Shqipëri nuk është surprizë, dhe fryma –anti amerikane nuk është njëlloj me mos-dakortësinë ndaj një politike të caktuar. Ajo është e nxitur nga qarqe të caktuara si në vënd ashtu dhe në rajon. Konjukturat e ndryshme dhe strukturat politike duan të hiqen si miq të SHBA duke hedhur konjukturën/strukturën tjeter në rrotat e autobuzit. Në fund të fudnit asnjë nga këta nuk është mik i SHBA sepse po t’i preket interesi atëherë flasin në gjuhën e popullit ose të atyre që i mbushin xhepat për t’u hedhur kundër saj.

Vera e viti të kaluar e tregoi mirë këtë. Mirëpo në injorancën e llumhanes shumë gjera janë të paditura dhe të pasqaruara , kjo vjen për shkak se politikanet nuk janë ligjbërës, ata votojnë ligje pa i kuptuar ato, sepse ashtu i thonë. Në verën e kaluar në debatin e Reformës në Drejtësi, secili nga këta tha “ O lele o nëna ime” duke mos kuptuar se reforma në drejtësi sipas emërit të saj aplikohej tek punonjësit e drejtësisë të cilët janë subjekte të emëruara dhe jo në politikanët e zgjedhur. Por këtyre i kishte hyrë lepuri në bark. Të gjithë këtyreve i hypën ethet sepse kujtuan se do t’i nënshtroheshin drejtësisë, dhe pasi u siguruan atëhere filluan lojën e zakonshme, ti do, unë s’dua reformen ….Ndërsa tani, që kanë fillur ethet e fushatës dhe zullumi brënda parisë është trashur, dalin kakofonistët e rradhës dhe përpiqen të ndryshojnë lojën duke thënë. “SHBA mbon peshqit e mëdhenj, dhe dënon ata të vegjlit”. Por kjo ka implikime ligjore, sepse këta kërkojnë t’i marrin gështenjat nga prushi me doren e të tjerëve. Sepse nuk duan të digjen.

SHBA nuk mbron peshqit e mëdhenj, por si i tha ai i urti “Më jep një peshk dhe do ha përditë, më mëso se si të peshkoj dhe do ha tërë jetën”. Me pak fjalë në se këta nuk e kanë kuptuar politikën e SHBA nuk kanë për t’a kuptuar kurrë sepse SHBA për ta ka qënë spirancë shpëtimi dhe jo një shtet nga i cili mund të mësojnë se si ndërtohet një sistem gjyqsor i bazuar në pa-anshmëri dhe jo në politikë dhe ideologji –kjo e fundit është e debatueshme në kushtet tona- pasi nuk ka ideologji.

SHBA është në peruidhë tranzicioni nga një presidenci në tjetrën dhe politika e saj ndërkombëtare nuk ka ndryshuar. Ajo bazohet në partneritet, në aleanca, në mbrojtjen e proçeseve demokratike dhe mos-ndërhyrjes dhe ç’do veprimi i cili është jo-kushtetues në vëndin përkatës. Në mbyllje, SHBA BE nuk ndërhyjnë në vullnetin e popullit në se ky i fundit nuk e bën ndryshimin politik vetë. Të tjerat janë thjesht qëllime malinje të parisë së Tiranës për të mbijetuar.