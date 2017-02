Sërbia kërcënim për veriun e Mitrovicës, shqiptarët shesin shtëpitë

Në mënyrë indirekte përpjekjet e Serbisë për të hyrë në një mënyrë ose një tjetër në Mitrovicë duket se po japin frytet e tyre. Sipas mediave kosovare, shqiptarët kanë shitur rreth 60 për qind të shtëpive dhe rreth 70 për qind të banesave të tyre në veri të saj.

Provokimet serbe nisën me ndërtimin e murit në veri të Mitrovicës, vazhduan me arrestimin në Francë të ish-Kryeministrit Ramush Haradinaj dhe kulmuan me tentativën e serbëve për të futur në Kosovë trenin me shkrime nacionaliste “Kosova është Serbi”.

Përfaqësitë Kosovaro-Serbe arritën dakortësinë në Brukel, muri u prish dhe filluan ndërtimet e bllokuara të rrugës “Mbreti Pelar”, por duket se shqiptarët e Mitrovicës, sidomos ata të veriut nuk ndihen të sigurtë nga këto “goditje” të Serbisë.

Më parë i është bërë thirrje Qeverisë së Kosovës që të krijojë një fond dhe t’i blejë vetë banesat e shqiptarëve në veri të Mitrovicës për të ndaluar spastrimin etnik që kryente Serbia duke blerë shtëpitë dhe banesat e shqiptarëve në veri të Mitrovicës.