Asnjehere nuk e mendonte se do te gjendej ne Londer dhe ishte rastesi mbase qe u gjend ne vendin e duhur ku do te behej bashkepronar. Me vone u be nje nder sipermarresit e suksesshem, qe asnjehere nuk e harron memedheun duke dhene mesazhin se asgje nuk eshte e pamundur. Emocionues rrefimi i Semi Selami Sylejmani ne "Udhetimi im" me Petrit Kuçana Proud to be @The Albanian