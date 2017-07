Sekretet e një dreke të shëndetshme

Teksa mëngjesi konsiderohet si “vakti shumë, shumë i rëndësishëm i ditës”, disa të tjerë mendojnë se edhe dreka ka rol kryesor në shëndetin dhe energjit tuaja.

Burrell thotë se punonjësit zgjedhin të konsumojnë drekën rreth orës 2-3, dhe konsumojnë ushqime me nivel të lartë karbohidratesh, si sushi, të skuqura me shumë kripë apo ushqime të paketuara. Susie thotë në fakt se “dreka mban çelësin e ekuilibrit ushqimor”. “Një drekë me pak karbohidrate, si një salltë me peshk ton, ju lë të pambrojtur nga dëshira për të ngrënë sheqerna më vonë. Ndërsa një drekë me sushi, apo sanduiç mund të tejkalojë energjitë që ju duhen dhe krijon vështirësi në humbjen në peshë”, shpjegon Susie.

“Arritja e balancimit të duhur të drekës për të mbështetur kontrollin e peshës dhe rregullatorin e energjisë është e thjeshtë nëse e di miksimin e duhur të ushqimeve”, vijon Susie.

Por çfarë është miksimi? Sipas Susie, njerëzit duhet të marrin majftueshëm perime për ti mbajtur të ngopur për 3-4 orë. Për këtë duhet të hani tre apo 4 tasa perime apo sallatë në drekë. Për më tepër, duhet dhe një sasi e mirë proteinash, si për shembull, “salmoni i tymosur, gjoksi i pulës, fasulet, mishi viçit. Apo kërpudhat nëse jeni vegjetarian”.