Sot në orën 17:30 pritet që të zhvillohet seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit për të shqyrtuar dekretet e Presidentit Meta për shkarkimin e 6 ministrave dhe zëvendëskryeministres, si edhe për emërimin e 7 ministrave dhe zëvendëskryeministrin. Seanca u thirr nga vetë Kryeministri dhe u miratua në mbledhjen e djeshme të Konferencës së Kryetarëve.

Sipas vendimit të marrë nga Konferenca, parashikohet që sot të mblidhet Kuvendi ku do të zyrtarizohen edhe ndryshimet në qeveri, të cilat që prej datës 28 dhjetor janë pezull.

Konkretisht, parashikohet që të votohen shkarkimet e Arben Ahmetajt si ministër i Financave, i cili do të zëvendësohet nga Anila Denaj; Damian Gjiknuri si ministër i Infrastrukturës, i cili do të zëvendësohet nga Belinda Balluku; Mirela Kumbaro si ministre e Kulturës, e cila do të zëvendësohet nga Elva Margariti; Lindita Nikolla si ministre e Arsimit, e cila do të zëvendësohet nga Besa Shahini; Sonila Qato si ministre për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, e cila do të zëvendësohet nga Eduard Shalsi; Niko Peleshi si ministër i Bujqësisë, i cili do të zëvendësohet nga Bledi Çuçi; dhe Senida Mesi si zëvendëskryeministre, e cila do të zëvendësohet nga Erion Braçe.

Për në seancën e sotme plenare ka konfirmuar pjesëmarrjen edhe opozita, e cila do ta nisë këtë sesion parlamentar jo me bojkot.

Ndryshimet

Iikën Arben Ahmetaj, vjen Anila Denaj

Ikën Damian Gjiknuri, vjen Belinda Balluku

Ikën Mirela Kumbaro, vjen Elva Margariti

Ikën Lindita Nikolla, vjen Besa Shahini

Ikën Sonila Qato, vjen Eduard Shalsi

Ikën Niko Peleshi, vjen Bledi Çuçi

Ikën Senida Mesi, vjen Erion Braçe

***

Kreu i deputetëve të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i ka bërë thirrje Presidentit Ilir Meta që t’u japë fund ngërçeve të dekreteve para nisjes se seancës parlamentare të pasdites së sotme.

“Të gjithë kandidatët e propozuar nga Kryeministri i plotësojnë kriteret dhe janë profesionistë. Meta nuk mund të sillet si kreu alternativ i opozitës. Shpresoj që Meta të ketë përgjigje brenda orës 17:00”, u shpreh Balla nga Elbasani.

Ai kërkoi që Presidenti të bazohet në Kushtetutë. Me kërkesë të Kryeministrit Edi Rama, Kuvendi mblidhet sot në seancë të jashtëzakonshme, ku do të bëhet votimi i ministrave të rinj të kabinetit qeveritar.

Deri më tani emri i Edi Ramës si ministër i Jashtëm nuk është dekretuar ende nga Presidenti Ilir Meta, duke bërë që të mos përfshihet në votim. Meta nuk dekretoi Gent Cakajn si ministër të Jashtëm, duke bërë që kryeministri Edi Rama ta marrë vetë drejtimin e ministrisë së Jashtme.

Meta e argumentoi refuzimin ndaj Cakajt, si gjënë e duhur që duhet të bëjë një kryetar shteti, pasi i riu nga Kosova sipas tij nuk ka përvojë dhe nuk dispononte deri para pak ditësh certifikatën e sigurisë.