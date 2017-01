Se bashku drejt Fitores

Nga Naim Hasani

Diten e Diel me 22 Janar 2017 u zhvilluan zgjedhjet per kryetarin e deges se Partise Demokratike ne Londer, nen kujdesin e vecante te liderit te Partise Demokratike te Shqiperise Z. Lulzim Basha. Puna per riorganizmin e deges se PD ka filluar qe nga Nentori in vitit 2015 kur u ngrit nje grup I posacem pune per organizimi e zgjedhjeve per kryetarin e deges ne Londer.

Pas nje pune 14 mujore dhe orientimit dhe perkujdesjes se vecante te selise qendrore te PD ne Tirana, te dielen u kurorezua me sukses procesi e zgjedhjes se kryetarit te Deges se PD-se Londer. Fryma perendimore qe ka sjedhe lideri i Partise Demokratike eshte reflektuar gjere ne keto zgjedhje.

Shume anetare te Partise Demokratike ju drejtuan qendres se votimit dhe kane pritur ne rralle per ore te tera ne entuziazem te papere, per te hedhur voten e tyre ne menyren me demokratike, sic ndoll gjithmone ne Britani, tempullin e demokracise.

Gara per postin e kryetarit te PD ka qene e gjate dhe kam takuar shume demokrate ose jo, te cilet jetojne ne Britani dhe ne cdo rast na kane pergezuar PD per iniciativen e marre per ngritjen dhe funksionimin e strukturave te saj ne diaspore.

Une e kam ndjere veten mjaft te privilegjuar per kandidimin tim ne emer te Partise Demokratike, si forca e vetme me orientim te plote European, progresist dhe gjithperfshires.

Zgjedhjet u zhvilluan ne menyre perfekte. Pershendetjet e rastit nga une dhe kandidati rival Z. Naim Hajdarmataj dhe shterngimi I duarve para nisjes se procesit te votimit ne prezencen e Sekretari te Pergjithshem te Partise Demokratike Z. Arben Ristani I cili mbajti fjalen pershendetese, procesi mjaft i qete i votimit, atmosfera e festes dhe vellazerimit ku mbestetesit e te dy kandidateve bisedonin me njeri tjetrin dhe prisnin me durim ne rralle per te votuar, votimi individual dhe i pavarur i cdo anetari qe hidhte fleten e votimit me mjaft kenaqesi dhe pa asnje dhoj presioni, padyshim ishin arsyeja kryesore pse ky process mund te quhet me plote goje, nje nder proceset zgjedhore me demokratike, edhe pse I mbajruar ne diaspore.

Numrimi i votave ka perfunduar ne kohe reale dhe me konsensusin e te gjithe anetareve te komisionit zgjedhor, te perbere nga te dy palet kundershtare eshte bere shpallja e rrezultatit nga Z. Arben Ristani.

Ndjehem mjaft I prvilegjuar qe pas nje prcesi te tille shume transparent dhe te regjistruar ne kamera televizive ne cdo moment, une u shpalla fitues I ketyre zgjedhjeve dhe Kryetar i Deges se Partise Demokratike ne Londer.

Ky process historik qe e nge lart emrin dhe vlerat e Partise Demokratike, pranimi I rrezulatit nga kundershtari dhe urimi per fitoren, besoj se ishin veprime mjaft demokratike dhe qytetare qe rradhe ndollin ne politiken shqiptare.

Procesi zgjedhor ishte padyshim nje leksion demokracie qe vjen nga shqiptaret e Britanise. Ajo qe eshte shume domethenese eshte fakti se pas festimeve te rastit per kete proces unik dhe historik, te gjithe votuesit vazhduan jeten normale diten tjeter duke shkuar ne punet e perditshme, sic ndodh gjithmone ketu ne Britani.

Partia Demokratike dhe lideri I saj Z. Lulzim Basha i cili ka ndjekur hap pas hapi te gjithe procesin parazgjedhor dhe ka pershendetur demokratet ne diten e votimit, kane kaluar nje prove te suksesshme te hapjes dhe dhe gjithperfshirjes dhe kane deshmuar se angazhimi eshte maksimal per tu pergatitur dhe dale fitues per zgjedhjet ardhshme parlamentare qe do te zhvillohen ne Shqiperi.

Falenderoj Z. Lulzim Basha per gjithe kontributin e tij personal dhe te drejtperdrejte ne ngritje e deges se Partise Demokratike ne Londer dhe per rolin e tij udherrefyes dhe inspirues.

Patjeter, qe ky process nuk mund te ishte I suksesshem pa punen e perditeshme dhe te palodhshme te Sekretarit Organizativ te Partise Demokratike te Shqiperise Z. Eno Bozdo. Perkushtimi I tij ne zbatim te orinetimeve to liderit te Partise Demokratike dhe rrjedha qe mori ky process, si rrezultat I punes se tij te pamohueshme ka qene unik dhe meriton vleresimin maksimal dhe mirenjohjen e te gjithe Partise Demokratike ne Shqiperi e me gjere.

E them me bindje se orientimi i qarte i Z. Basha dhe aftesia menaxhuese e Z. Bozdo kane qene arsyeja kryesore e suksesit kaq unikal ne zgjedhjet e organizuar ne Londer te dielen e kaluar duke perfshire ketu edhe kontributin si katalizues I procesit te votimit nga Z. Arben Ristani.

Keto zgjedhje kane pasur nje jehone te gjere mes shqiptareve ne Britani dhe une kam marre falenderime dhe pergezime te shumta me rastin e zgjedhjes time si Kryetar I Partise Demokratike ne Londer, mes te cileve edhe kryetari I Partise Socialiste, Dega Londer dhe ekspnente te tjere te se djethtes e se majtes shqiptare, ku theksi kryesor eshte vene tek procesi transparent dhe historik i votimit dhe zgjedhjes se Kryetarit te deges se PD.

Une kam punuar dhe vazhdoj te punoj per nje kohe te gjate, duke perfaqesuar interesat e shqiptareve ne Britani, si avokat i Gjykates Supreme te Anglise dhe Wellsit, I specializuar ne ceshtjet e azilit dhe emigracionit dhe te se drejtes publike dhe vleresimi i demokratevete Londres me ben te ndjehem krenar qe do te vazhdoj tju sherbej atyre dhe gjithe komunitetit shqiptar ne Britani edhe ne nivel politik.

Kete sukses dua ta ndaj edhe me mikun tim te nderuar, ish Ambasadorin e Shqipërisë ne Britani Z. Mal Berisha, te cilin e falenderoj per mbeshtetjen dhe inkurajimin e vazhdueshem deri ne fund te procesit.

Falenderoj miqte e mi te cilet me kane mbeshtetur hapur gjate kandidimit tim dhe ne veçanti Lutfi Vata, Artur Alia dhe Fatmir Terziu te cilet vazhdimisht kane ndare me mua emocionet e kesaj gare dhe me kane nxitur gjate gjithe procesit, ne nje fushate elektorale te emancipuar dhe thellesisht qytetare.

Dua te pershendes drejtperdrejte rivalin tim ne keto zgjedhje Z. Naim Hajdaramtaj per qytetarine e treguar ne vleresimin e ketyre zgjedhjeve dhe urimin per fitore, e shtrengimin e duarve ne fund te procesit te votimit, cka ishte nje sinjal i qarte edhe per gjithe poliitken shqiptare, se mund te garohet e te pranohet rrezultati demokratik, larg konfliktualitetit dhe me kulture qytetare.

Falenderoj komisioneret per punen e tyre korrekte dhe integritetin e treguar gjate procesit te votimit dhe ne veçanti Kryetarin e komisionit te votimit Z. Shkelzen Rrustemaj per organizimin dhe korrektesine e treguar edhe per nxjerrjen e rrezultatit ne kohe reale.

Falenderoj grupin e punes per kontributin e tyre te jashtezakonshem per organizimin dhe mbarevajtjen e procesit te votimit dhe posacerisht Jeta Musliu, Davida Deda, Enkeled Omi, Agim Byberi, Genc Gjoncaj, Brunilda Hoxha Elenica Mishto dhe Sokol Ndosha. Faleminderit te gjitheve per kontributin e dhene ne kete proces unik dhe mjaft mbreselenes.

Falenderoj edhe Z. Shkelzen Hasanaj, ish te deleguarin e PD-se per ngritjen e strukturave te PD ne Londer, per punen e bere ne hapat e para per ngritjen dhe funksionimin e grupi te punes qe organizoi dhe konkludoi keto zgjedhje.

Nje falenderim te vecante kam patjeter per bashkeshorten time qe me ka mbeshtetur ne cdo hap dhe me ka inkurajuar per ti shkuar deri ne fund procesit, dhe pa te nuk do te ishte i mundur suksesi im.

Tani fillon puna per forminin e kryesise te deges se PD-se dhe ngritjen e grupseksioneve ne te gjitha qytetet kryesore te Britanise. Zgjedhjet e Qershorit 2017 po afrojne dhe votimet e mbajtura ne Londer paralajmeruan nisjen e fushates se Partise Demokratike nga dega tek trungu. Ushtria e demokrateve do te zbarkoje me shpirt e me zemer ne memedhe dhe ndryshimi i shumepritur po vjen.

Vota eshte e shenjte dhe popoulli shqiptar meriton qe te votoje ne paqe, pa persione ku vota e cdo shqiptari te numerohet ne nenyren me demokratike dhe transparente sic u be ne Londer. Vota as nuk mund te vidhet, as nuk mund te shitet e as nuk mund te blihet.

Nje popull qe aspiron per demokraci, liri dhe barazi, nuk mund te duroje qe te jetoje nen diktatin e nje grushti ologarkesh qe i shterngon litarin cdo dite e me shume. Roberia eshte ajo qe pervec sundimit mbjedh edhe shpirtin per tu cliruar dhe per tu rigritur. Sa me shume te roberohet nje komb nga vasale zullumqare, aq me e forte eshte pergjigja kur ai zgjohet dhe nuk duron me zgjedhen e roberise.

Eshte detyrim dhe nder per cdo shqiptar demokrat dhe liridashes qe jeton ne diaspore qe te jape kontribuitin personal qofte ne terren ne zgjedhjet e ardhshme te Qershorit 2017, qofte duke I bindur familjaret e tyre ne Shqiperi qe ata nuk duhet kurrsesi te panojne qe tu blihet dinjiteti dhe e drejta e tyre e shenjte per te votuar, e drejte per te cilen kane dhene jeten breza te tere nder shekuj.

Kjo e drejte eshte e garantuar ne te gjitha kombet e qyteteruara te Europes dhe botes demokratike. Puna jone bindese, do ti prese rrugen strategjise uzurpuese dhe blerjes se votes ne Shqiperi dhe do te jete barrikada me e mire qe nuk do te lejoje oligarkine qe te mbahet ne kembe pas super mashtrimeve elektorale te kater viteve me pare. Tani ajo do korre frytet e zhgenjimit dhe varferimit total te shqiptareve, qe shohin si shpresen e vetme, largimin nga Shqiperia.

Nje popull qe fle vdes por Shqiperine dhe shqiptaret i ka mesuar historia qe te mos flene, prandaj ne kemi mbijetuar si kombi me i vjeter ne Europe. Le te behemi ne barrikade njerezore ne mbrojtje te votes se lire dhe sublime te shqiptareve dhe ti japim fund njehere e mire fenomenit me te shemtuar dhe kancerit te demokracise, vjedhjes dhe shitblerjes se votes.

Per keto arsye, zgjedhjet ne Londer i japin Partise Demokratike nje arsye me shume per te besuar ne fitore dhe qe neve te jemi lokomotiva e ruajtjes se votes dhe rrespektimit te rregullave te demokracise ne Shqiperi. Ne do te ngreme zerin me force ne institucionet politikeberese te qeverise Britanike, per ta sensibilizuar ndaj cdo tentative te pushtetit per manipuluar vullnetin e qytetareve shqiptare per liri dhe demokraci.

Duke perfunduar pershendes demokratet dhe gjithe shqiptaret kudo qe jane dhe i uroj suksese Partise Demokratike ne zgjedhjet e ardhshme parlamentare te Qershorit 2017. Era e dryshimit po fryn qe nga Amerika e larget ne drejtim te Shqiperise.

Le te jemi ne samaritanet e vertete ne mbrojtje te vlerave njerezore. Arthur Schopenhouer ka thene “E verteta kalon ne tre faza. Se pari, te gjithe tallen me te. Se dyti, e kundershtojne me force dhe ne fund te gjithe e pranojne”. Tani eshte momenti historik qe shqiptaret te pranojne alternativen demokratike, perendimore dhe shpresdhenese to liderit te opozites shqiptare Z. Lulzim Basha dhe ti thone jo konsolidimit te klikes oligarkiste qe e ka ulur nivelin e besueshmerise ne sistemin demokratik ne nivelet me te uleta ne historin e pluralizmit ne Shqiperi.

Zoti e ndricofte udhen tone drejt fitores dhe demokracise se vertete!

Kryetar i zgjedhur i Partise Demokratike, Dega Londer