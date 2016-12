Sanchez bëhet horë, nuk e njeh yllin e Cityt (VIDEO)

Kamera ka kapur përshëndetjen e dy futbollistëve kilian, Claudio Bravo dhe Alexis Sanchez.

Vendësit veshën para ndeshjes fanellën e Ilkay Gundogan, i cili ka pësuar një dëmtim të rëndë dhe ka humbur sezonin.

Para ndeshjes, Sanchez e ka pyetur Bravon se kush është numri 8, ndërsa pasi që Bravo i ka thënë se është Gundogan, Sanchez e pyet nëse është lojtar i ri.

Kjo bisedë mes tyre është shndërruar në kryelajm nga mediat angleze.

Alexis Sanchez has no idea who Gundogan is! “Who is 8? Is he young?” pic.twitter.com/hdfOvrwC9x

— Photos of Football (@photosofootball) December 24, 2016