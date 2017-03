Samsung blen Harman për 8 miliardë dollarë, thyen rekordin e blerjeve të kompanisë

Tweet on Twitter

Marrëveshja e lajmëruar në nëntor të vitit të kaluar fillimisht është përballur me kundërshtime nga aksionerët e Harman, mirëpo më pas është aprovuar. Aksionerët do të marrin 112 dollarë për një aksion.

Aprovimet tjera nga institucionet përkatëse poashtu janë arritur nga kompanitë. Harman do të operoj si degë e veçantë nën Samsung dhe do të udhëhiqet nga drejtori ekzekutiv, Dinesh Paliwal.

Asnjë ndryshim në ekipin, udhëheqjen apo pajisjet e Harman nuk do të ndërmirret. Young Sohn nga Samsung së shpejti do të marrë rolin e udhëheqësit të bordit dhe do të ketë përgjegjësi për mbikqyrjen e operacioneve të Harman.