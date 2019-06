Përpara Samit të Berlinit ditën e sotme mbërin në Prishtinë një delegacion i lartë gjermano-francez. Të dërguarit e presidentëve Macron dhe Merkel do të zhvillojnë takime me presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj, kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe dy udhëheqësit e ekipit negociator Shpend Ahmetin dhe Fatmir Limajn. Gjithçka bëhet në kuadër të përgatitjeve për Samitin e Parisit, i cili do të mbahet më 1 korrik të këtij viti.

Këtë vizitën të nivelit të lartë e ka konfirmuar edhe këshilltari i kryeministrit Haradinaj, Halil Matoshi, sipas të cilit në këtë takim do të diskutohet për takimin e Parisit, shkruan gazeta “Zëri”.

“Një delegacion ndërqeveritar të hënën do të qëndrojë më Prishtinë dhe do të pritet nga z. Ramush Haradinaj. Në takim do të diskutohet për zhvillimet e fundit politike, sigurisht edhe për dialogun, por mbi të gjitha për takimin e Parisit”, ka thënë ai, duke shtuar se nuk ka njohuri se cilët zyrtarë tjerë shtetërorë të Kosovës do t’i takojnë përfaqësuesit francezë dhe gjermanë.

***

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, priti sot këshilltarët diplomatikë të presidentit të Francës Emanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel.

Presidenti Thaçi mirëpriti angazhimin francezo-gjerman për takimin në Paris, në mes të përfaqësuesve të shtetit të Kosovës dhe të shtetit të Serbisë, si dhe përpjekjet e presidentit Macron dhe kancelares Merkel për të ndihmuar rifillimin e procesit të dialogut nën udhëheqjen e Bashkimit Evropian.

Presidenti Thaçi potencoi se “dialogu duhet të vazhdojë pa kushtëzime dhe se tarifat duhet të mbeten në fuqi”.

Gjithashtu, presidenti u shpreh se “Kosova nuk do të pranojë kritere tjera për liberalizimin e vizave, sidomos jo në formë të kërkesave për tarifat apo asociacionin”.

Presidenti Thaçi kërkoi që qytetarët e Kosovës të mos mbahen të izoluar padrejtësisht dhe të mos trajtohen si qytetarë të dorës së dytë.

Në fund, presidenti Thaçi u shpreh se Kosova mbetet e përkushtuar për dialogun që duhet të përfundojë me marrëveshjen paqësore gjithëpërfshirëse, e cila do të sjellë njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe anëtarësim të Kosovës në Kombet e Bashkuara.